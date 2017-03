Mechelininkadun peruskorjaus etenee - verkkosivu avattu

22.3.2017 16:48 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Jaa

Mechelininkatu uusitaan vuosina 2017–2018 Leppäsuonkadun ja Nordenskiöldin aukion väliltä. Peruskorjaus on välttämätön, sillä kadun kunnallistekniikka on vanhentunutta. Kaikki kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka uusitaan: viemäri- ja vesiputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot. Verkkosivu on nyt avattu, www.mechelininkatu.fi.

Katu on jatkossakin 2+2-kaistainen pääkatu, mutta kävelijät, pyöräilijät ja autoilijat saavat omat erilliset kulkuväylänsä.Pyöräliikenne kulkee ajoradan tasossa olevilla pyöräkaistoilla ja yksisuuntaisilla pyöräteillä. Caloniuksenkadun ja Hietaniemenkadun raitiovaunupysäkit yhdistetään Arkadiankadun risteyksen kohdalle. Toimenpiteellä parannetaan 8-ratikan nopeutta ja luotettavuutta. Ilta- ja yöpysäköinti poistuu kadun varrelta. Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan kaikki kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka: vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot. Kestävän kehityksen kannalta on iso muutos, että hulevedet eivät jatkossa enää mene jätevesien joukkoon. Kaunis, vehreä ja viihtyisä kaupunkiympäristö on tärkeä tulevaisuudessakin Kadun puukujanne uusitaan yhtenä kokonaisuutena. Viimeiset puut kaadetaan ensi syksynä. Erityinen puuvanhus kuitenkin säästetään Sibelius-monumentin kohdalla. Uusia puita istutetaan tilalle aiempaa enemmän, ja ne on myös suojattu kestämään paremmin. Uusia puita etsitään pääosin Suomesta mutta myös Ruotsin, Tanskan ja Saksan taimitarhoista. Uudet taimet istutetaan tilalle mahdollisimman kookkaina, noin 7–8 metrisinä. Liikennejärjestelyistä kerrotaan aktiivisesti ja ennakoivasti Rakennustyöt tulevat häiritsemään huomattavasti liikennettä Mechelininkadulla, vaikka katu on käytössä koko urakan ajan. Meneillään olevista töistä kerrotaan ennakoivasti projektin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Seuraa verkossa, tilaa tiedotteita ja tule kysymään: Verkkosivuille www.mechelininkatu.fi päivitetään säännöllisesti ajantasaista tietoa urakan etenemisestä ja liikennejärjestelyistä.

päivitetään säännöllisesti ajantasaista tietoa urakan etenemisestä ja liikennejärjestelyistä. Facebook-tili Mechelininkatu kertoo viikoittain työmaan kuulumiset sekä tulevat työt. Sen kautta voi olla myös kätevästi vuoropuhelussa urakoitsijan kanssa.

WhatsApp-jakelulistalle ilmoittautumalla saat hakematta tiedon muuttuvista liikennejärjestelyistä. Viestien vastaanottajaksi ilmoittaudut lähettämällä viestin WhatsAppin kautta numeroon 045 899 4415.

Myös Helsingin kaupungin rakennusviraston ja Staran Twitter- ja Facebook-tilit uutisoivat isoimmat käännekohdat.

Urakan tekijät ovat tavattavissa sovittuina ajankohtina työmaakopilla osoitteessa Hietakannaksentie 1. Seuraava info on 6.4. klo 15–17. Tervetuloa tutustumaan karttoihin ja suunnitelmiin sekä keskustelemaan asioista henkilökohtaisesti Helsingin rakennusviraston ja Staran edustajien kanssa.

Mikäli haluat saada tiedotteita suoraan sähköpostiisi, laita viestiä osoitteeseen meklu@ahjocomms.fi . Samaan osoitteeseen voi lähettää myös palautetta ja kysymyksiä.

Avainsanat Mechelininkatuperuskorjaus

Yhteyshenkilöt

Kuvat Mechelininkadun peruskorjauksen aikataulu Lataa

Linkit Helsingin kaupungin rakennusvirasto