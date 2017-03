Buster Q -älynäyttöön huipputarkka Raymarine-kalakaiku

Buster Boats is the largest designer and manufacturer of aluminium boats in Europe. The majority of the more than 125,000 aluminium boats we have launched on the world’s waters over the past 60 years are still in use. Buster is the market leader in all of its primary market areas.

Boats carrying the Buster name have been produced since 1976, but Buster’s history began with the first Kello aluminium boat manufactured in 1955.

The Buster range includes 20 boats, of which the under four-metre Buster Mini and the almost ten-metre Buster Phantom are the smallest and largest, respectively. More than half of all boats manufactured are exported.

The manufacturer of Buster boats, Inha Works Ltd, is a subsidiary of Yamaha Motor Europe. Buster Boats boat production is located in Ähtäri, Finland while the company's headquarters and R&D facilities are located in Raisio, southern Finland.

Buster Boats on Euroopan suurin alumiiniveneiden suunnittelija ja valmistaja. Maailman vesille 60 vuoden aikana laskemistamme yli 125 000 alumiiniveneestä suurin osa on edelleen käytössä. Buster on markkinajohtaja kaikilla päämarkkina-alueillaan.

Buster-nimellä veneitä on valmistettu vuodesta 1976 alkaen, mutta Busterin historia alkoi jo vuonna 1955 valmistetuista, suomalaisen alumiiniveneteollisuuden aloittaneista Kello-veneistä.

Buster-mallistoon kuuluu 20 venettä, joista pienin on alle nelimetrinen Buster Mini ja suurin lähes kymmenmetrinen Buster Phantom. Tuotannosta yli puolet menee vientiin.

Buster-veneiden valmistaja, Inhan Tehtaat Oy Ab, on Yamaha Motor Europen tytäryhtiö. Yhtiön pääkonttori sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Raisiossa ja tuotanto Ähtärissä.