Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 22.3.2017

22.3.2017 19:13 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Lautakunta käsitteli vuoden 2016 toiminnasta kertovia raportteja ja päätti vuoden 2018 järjestö- ja kohdeavustusten myöntämisperiaatteista.

4. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Lautakunta merkitsi tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen, jossa kerrotaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien oikeuksien ja aseman kehityksestä Espoossa. Selvityksessä todetaan, että Espoo on onnistunut hienosti lain edellyttämien määräaikojen noudattamisessa. Suurimmaksi haasteeksi nostetaan työntekijöiden vaihtuvuus, mutta siitä huolimatta palvelut on saatu sujumaan melko hyvin.

5. Vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Lautakunta merkitsi tiedoksi vammaisasiamiehen selvityksen, jossa nostetaan esille YK:n vammaissopimus ja sen toteuttaminen käytännössä. Selvityksessä kiinnitetään huomiota vammaisten osallisuuteen, myönteisen asenneilmapiirin merkitykseen ja tietoisuuden lisäämiseen, tiedon ja palvelujen saatavuuteen ja esteettömyyteen, asumispalveluihin sekä päätöksentekoprosessiin.

6. Järjestö- ja kohdeavustusten myöntämisen periaatteet vuodelle 2018

Lautakunta hyväksyi järjestöavustusten ja kohdeavustusten myöntämisen periaatteet.

Järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan ja niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa. Vuoden 2018 järjestöavustusten hakuaika on 18.9.–27.10.2017.

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja. Kohdeavustuksilla tuetaan myös järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistyön kehittämistä.Vuoden 2018 kohdeavustusten hakuaika on 18.4.–31.5.2017.

9. Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016, toteutumisen arviointi

Vuonna 2016 Espoon seudun ympäristöterveys teki 2171 valvontakäyntiä, jotka liittyivät elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaan. Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä valvontatehtäviä oli 463. Raportti valvontasuunnitelman toteutumisesta

10. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016, raportointi

Lasten ja nuorten osallistamista on kehitetty ja palveluja on kehitetty sen perusteella. Nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen hoitoketjut on selvitetty ja tuloksia hyödynnetään palveluketjujen uudelleenmuotoilussa. Kulttuurin saavutettavuutta on lisätty ja monikulttuurisuusohjelmaa on viety käytäntöön. Myös lasten ja nuorten palveluiden yhteensovittamisessa on edetty. Espoo on mukana pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kehittämistyössä. Raportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta

11. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tulokset, henkilöstöasiat, tilinpäätöksen ja suoritteet.

Lisätiedot

Kohdat 4–6 ja 11: perusturvajohtaja Juha Metso, puh. 09 816 23050

Kohta 9: terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn, puh. 050 544 6535

Kohta 10: perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes, puh. 09 816 23052

lautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä, puh. 040 727 0115

lautakunnan sihteeri, johtava lakimies Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962

sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat