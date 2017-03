Viking Loton potti nousee 22 miljoonaan euroon

Kokkolaan yli 57 000 euroa Veikkauksen nettikasinolta 22.3.2017 08:00

Kokkolalainen nettipelaaja voitti maanantaina 20.3. Veikkauksen nettikasinon The Incredible Hulk -pelistä 57 655 euron suuruisen jackpotin. Voitto tuli yhden euron kierrospanoksella. The Incredible Hulk on samannimiseen elokuvaan perustuva automaattipeli, jossa on vapaapelit sekä bonuspeli. Hulkiin on myös liitetty usean pelin yhteinen kasvava Marvel Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta. Marvel Jackpotin voittopotti lähtee kasvamaan 20 000 eurosta, ja maanantaina 20.3. se oli ehtinyt nousta yli 57 tonniin. Veikkauksen nettikasinon valikoimissa on noin 150 erilaista automaatti-, pöytä- ja pokeripeliä. Tutustu The Incredible Hulk -peliin.