Päijät-Hämeen ensimmäinen teemahoivakoti avataan pian Heinolassa

23.3.2017 09:06 | Attendo

Heinolan Lähteentielle maaliskuun lopussa valmistuva Attendo Lähteenpuiston hoivakoti on ensimmäinen teemallinen hoivakoti Päijät-Hämeessä. Ulkoilu- ja puutarha -teemaisessa hoivakodissa vaikeastikin muistisairaat pääsevät liikkumaan esteettömästi pihan ja sisätilojen välillä sekä nauttimaan ulkoilmasta turvallisella piha-alueella. Attendo toi teemakodit Suomeen vuonna 2015.

Teemakodin kasvihuoneesta, monenlaisista pihaistutuksista ja hyötykasveista voi nauttia sekä hoitamalla että katsomalla niitä. Antia hyödynnetään myös hoivakodin omassa keittiössä. Piha-alueeseen on hoivakodissa satsattu erityisesti.



- Saunatiloista aukeaa patio sekä pihalla on kotakeittiö, jossa voi grillata vaikkapa saunamakkarat. Lähtökohta on, että jokaisella on oikeus elää omannäköisesti siinäkin vaiheessa, kun hoivan tarve tulee osaksi arkea, sanoo teemakodin johtajaksi valittu Johanna Piirainen.



Attendo toi teemalliset hoivakodit Suomeen vuonna 2015, kun se avasi Espoossa Suomen ensimmäisen ulkoilu- ja puutarha -kodin. Nyt teemahoivakoteja on avattu tai avautumassa kaikkiaan 14, joukossa on myös kulttuuriin ja taiteeseen painottuvia hoivakoteja.



- Espoon teemakodin johtajakollega on kertonut, että he havaitsivat jo ensimmäisten kuukausien aikana, miten asukkaiden jalkatyöskentely parantui kasvaneen liikkumisen myötä ja tietynlainen tomeruus ja virkeys lisääntyivät, jatkaa Piirainen.



Heinolassa Attendo Lähteenpuiston toisena erikoisuutena on ympäristön lisäksi runsas lyhytaikaisten hoivapaikkojen tarjonta. Niitä voivat hyödyntää esimerkiksi omaishoitajat loma-aikoina.



- Lyhytaikaisille hoivapaikoille on tarve. Esimerkiksi toisessa hoivakodissamme Heinolassa ei ole tällä hetkellä yhtään lyhytaikaista paikkaa tarjolla. Lyhytaikainen hoito, suo tarpeellisen hengähdystauon omaishoitajalle, ja samalla hoivakotiympäristö tulee luontevasti tutuksi, päättääPiirainen.



Attendo Lähteenpuistoon pääsee asukkaaksi palvelusetelillä tai itse maksavana. Hoivakodissa on kaikkiaan 41 asukaspaikkaa. Saatavilla on sekä kevennettyä palveluasumista, tehostettua että lyhytaikaishoitoa ja omaishoidon lomituksia. Palvelut räätälöidään aina ikäihmisen tarpeen mukaan.