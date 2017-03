Ankka, haka ja pyramidit peruskiveen Valkeakoskella

Hartela ensimmäisenä Satakunnan alueen talonrakentamisen työturvallisuuskilpailussa 28.2.2017 15:16

Karjarannan Senioritalo II on voittanut Satakunnan vuoden 2016 työturvallisuuskilpailun sarjan ”Asuntotuotanto”. Kohteen vastaavana mestarina toimi Mika Junnila, työturvallisuusvaltuutettuna Petri Lamminpää ja työpäällikkönä Jouko Salonen. Kohde on kuusikerroksinen seniorikerrostalo, jossa on 35 kpl asuntoja. Hanke toteutettiin allianssiurakkamallilla.