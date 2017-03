Kansalaisjärjestöt vaativat 60-vuotiaalta Euroopan unionilta oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta

23.3.2017 12:25 | Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry

Rooman sopimuksen allekirjoittamisen ja Euroopan yhteisön perustamisen 60-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 25. maaliskuuta Roomassa. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys vaatii yhdessä yli 240 eurooppalaisen kansalaisjärjestön kanssa EU-johtajia puolustamaan oikeudenmukaista, kestävää, demokraattista ja avointa Eurooppaa.

Euroopan unionin 27 jäsenmaan valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuvat 25. maaliskuuta Roomaan juhlistamaan Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää ja antamaan julistuksen EU:n yhteisistä tavoitteista. Suomea edustaa kokouksessa pääministeri Juha Sipilä.

EU-johtajien ohella myös eurooppalaiset kansalaisjärjestöt kokoontuvat Roomaan juhlimaan 60-vuotiasta Euroopan unionia. Kansalaisjärjestöt vaativat yli 240 eurooppalaisen järjestön allekirjoittamassa vetoomuksessa EU:n valtion- ja hallitusten päämiehiä osoittamaan Roomassa johtajuutta, visiota ja uskallusta viedä Euroopan unionia kohti kestävää tulevaisuutta, jossa jokaisen oikeudet toteutuvat ja maapallon ekologisia rajoja kunnioitetaan.

Järjestöt esittävät vetoomuksessa huolensa siitä, että EU:n perusarvot – demokratia ja osallistuminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja kestävyys, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet – ovat uhattuina. Samalla EU:n olemassaolon tarkoitus kyseenalaistetaan.

”Juuri epävarmoina aikoina tarvitsemme vahvempaa sitoutumista EU:n perusarvoihin, ei heikompaa”, toteavat järjestöt vetoomuksessaan. Euroopan johtajilla on Roomassa ainutlaatuinen tilaisuus vahvistaa sitoutumisensa EU:n perusarvoihin.

Järjestöt vetoavat EU:n johtajiin, että nämä haastaisivat vallitsevan talousmallin, joka on lisännyt ihmisten eriarvoisuutta. Ihmisten hyvinvointi ja kestävä kehitys on asetettava etusijalle. Samalla EU:n on kannettava vastuunsa globaalien haasteiden ratkaisemisesta.

Roomaan kokoontuneilta EU-johtajilta vaaditaan vahvaa sitoutumista parempaan ja kestävämpään tulevaisuuteen. ”Solidaarisuus yhdisti meidät ja solidaarisuus on ainoa tie eteenpäin. Nykyisiä haasteita ei yksikään valtio tai ryhmä voi ratkaista yksinään”, eurooppalaiset järjestöt muistuttavat.

