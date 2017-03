Kierrätä romusi helposti – HSY:n suosittu keräysautokierros alkaa huhtikuun alussa

TkL Tommi Fred HSY:n vesihuollon toimialajohtajaksi 17.3.2017 12:15

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän vesihuollon toimialajohtajan virkaan on valittu tekniikan lisensiaatti Tommi Fred. Fred aloittaa tehtävässä 1.4.2017. TkL Tommi Fred on valmistunut diplomi-insinööriksi kemiantekniikasta 1993 ja tekniikan lisensiaatiksi vesihuoltotekniikasta 2005. Hän on hoitanut HSY:n vesihuollon toimialajohtajan virkaa sijaisena kaksi vuotta ja jätevedenpuhdistusta osastonjohtajana viisi vuotta. Tätä ennen Fred toimi Helsingin Vedessä jätevedenpuhdistuksen osastonjohtajana, käyttöpäällikkönä ja käyttökemistinä. Fred on työskennellyt myös muun muassa Nopon Oy:ssä ja Suunnittelukeskus Oy:ssä. Tommi Fred on toiminut lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhdistyksissä kuten Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen hallitus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, Suomen vesiyhdistysksen hallitus, Suomen vesilaitosyhdistyksen viemärilaitosryhmä, International Water Association IWA:n kansallinen komitea, Europe