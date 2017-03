Kutsu Piha & Puutarha -messujen ja Mökki & Meri -messujen infoon

23.3.2017 13:37 | Turun Messukeskus Oy/Turun Messu- ja Kongressikeskus

Turun Messukeskuksessa avautuu 31.3.-2.4. näköala pihoille, parvekkeille, puutarhoihin ja mökkimaisemiin! Messukokonaisuudessa on mukana n. 150 näytteilleasettajaa ja yli 80 ohjelmanumeroa.

Piha & Puutarha -messujen näyttelykokonaisuus sisältää tänä vuonna ammattiopisto Livian opiskelijoiden suunnitteleman ja tekemän yleiskoristelun. Teema on Koti puutarhassa. Messuilla nähdään myös kahdeksan metrin korkeuteen kohoava parvekenäyttely sekä erilaisia kaupunkiviljelyyn liittyviä teemoja. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua mm. risutyöpajaan, katsella upeita hyönteishotelleja ja tutustua kukista tehtyihin asuihin ja kenkiin. Tämän vuoden sisällöllisiin erikoisuuksiin kuuluu mm. marsalkka Mannerheimin omenalajikkeen ’Mannerheimin Omenan’ esittely. Tapahtuma järjestetään yhdessä Lounais-Suomen Puutarhayhdistyksen, Ammattiopisto Livian, Kauppapuutarhaliitto Varsinais-Suomen piirin ja Suomen Kukkakauppiasliitto Varsinais-Suomen piirin kanssa.



Mökki & Meri on uusi teemakokonaisuus, jossa yhdistyvät mökkeily ja vesilläolo. Kokonaisuudessa esitellään mm. erilaisia saunoja, kuten venesauna ja iglusauna. Ohjelmalavalla kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja mm. vanhempien kesämökkien siirtämisestä nykyaikaan.

Tapahtuman valmistelut käyvät vilkkaina jo torstaina 30.3. Käynnissä on mm. yleiskoristelualueen viimeistely ja parvekenäyttelyn työstö.

Messujen infotilaisuus medialle järjestetään tuolloin 30.3. kello 11 - n. 12 Turun Messukeskuksen kokoustilassa 6 (2. krs). Nautiskelemme tilaisuudessa keväisen lounaan ja kuulemme seuraavat ajankohtaiset terveiset messuista ja puutarha-alalta:

Messukokonaisuuden esittely ja poiminnat.

Projektijohtaja Krista Ahonen, Turun Messukeskus Oy

Vuoden Puutarhuri 2017.

Lounais-Suomen Puutarhayhdistys kertoo kuka saa tänä vuonna tunnustuksen. Voittajan tuotteita myydään jo Hongkongissa asti. Samalla Lounais-Suomen Puutarhayhdistyksen juuri valittu uusi puheenjohtaja Maria Salola kertoo alan kuulumiset yhdistyksen näkökulmasta. Erityisesti huomiota kiinnitetään tänä vuonna perhosiin ja hyönteisiin, mikä näkyy myös yhdistyksen messuille avaamalla taimitorilla.

Nyt saapuu markkinoille viljelyrobotti kotipuutarhurin käyttöön.

FarmBot on puutarhassa toimivasta robotista sekä mobiilisovelluksesta koostuva kokonaisuus, joka mahdollistaa etäviljelyn automaation avulla. Tuote on täysin uusi koko maailman tasolla, sillä täysin vastaavaa tuotetta ei ole markkinoilla. Laite on joukkokehityksen ja vapaan lähdekoodin tulosta, ja sitä myydään muissakin maissa.

FT Hannu Leino, uusi turkulainen yritys Farmbot

Vaatimaton perintömökki siirtyy nykyaikaan.

Kesämökit olivat suuren ikäluokan toiveiden täyttymys. Mökkeilyn historia ulottuu 200 vuoden taakse.

Perinnemestari Hannu Rinne

Mannerheimin mukaan nimetty suomalainen paikallisomenalajike löytynyt.

Marsalkka Mannerheimin kunniaksi nimettiin vuonna 1921 omenalajike ’Mannerheimin Omena’. Se löytyi viime vuoden marraskuussa syntypaikkakunnaltaan Asikkalasta. Mannerheimin syntymästä tulee kuluneeksi tänä vuonna tasan 150 vuotta. Löydetystä omenasta tulee muutama varte osaston varttamispisteeseen myyntiin. Samoin osastolla on myynnissä n. 200 vartetta muita erilaisia, historiallisia omenalajikkeita. Myynnistä saatava tuotto lahjoitetaan Louhisaaren hedelmätarhaan. Museopuutarhuri Aaja Peuran organisoimalle, jo perineeksi muodostuneelle, Perinnekasviosastolle on tällä kertaa tulossa esittelyyn Kansallismuseon Louhisaareen tulevien vuosien aikana rakentuva omenatarha.



Tutkija Maarit Heinonen, Luonnonvarakeskus

Paikalla on myös mm. Aaja Peura, Camilla Adolfsson (Kansallismuseo) ja tutkija Sirkku Pihlman (Turun yliopisto).

Jaossa ovat myös keväiset kimput.

Tervetuloa,

Turun Messukeskus Oy

viestintäpäällikkö Taina Pärkö-Luotonen

puh. (040) 505 6424

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 28.3. mennessä: taina.parko-luotonen@turunmessukeskus.fi

Messut avoinna 31.3.-2.4. pe-la klo 10-18 ja su klo 10-17