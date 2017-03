Bokslutet för 2016: Esbos investeringar förbättrar tjänsterna och livskraften

23.3.2017 13:44 | Espoon kaupunki - Esbo stad

”Trots det dåliga ekonomiska läget har Esboborna under denna fullmäktigeperiod blivit allt nöjdare med stadens tjänster”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä om det bokslut som nästa måndag presenteras för stadsstyrelsen.

”Aalto-universitetet bedömer att Berättelsen om Esbo har varit en effektiv strategiledningsmetod och personalen upplever att berättelsen syns i det dagliga arbetet. Ett gott samarbete med personalen och en satsning på god ledning har gett resultat. Bland annat har sjukfrånvaron minskat med 65 000 dagar under fullmäktigeperioden.”

”Esbo är hållbart och konkurrenskraftigt. Förnyandet av Hagalund, Mattby, Ängskulla, Kägeludden och Aalto-universitetets campus i Otnäs visar att västmetron på ett betydande sätt kommer att stärka livskraften i Esbo och hela metropolområdet”, säger Mäkelä. ”Detta är viktigt eftersom sysselsättningsfrågor och integrationen av invandrare utgör utmaningar för staden även under följande fullmäktigeperiod.”

Under 2016 fortsatte byggandet av västmetron och förnyelsearbetena på stationsområdena. Stadens servicelokaler utökades när bland annat nya Esbo sjukhus, Leva och bo-seniorcentralen i Alberga, Auroran koulus nybyggnad, ombyggnaden och utvidgningen av Tapiolan koulu och Päivänkehrän koulu samt nybyggnader för fyra daghem färdigställdes 2016. Staden genomförde investeringar för 286 miljoner euro. Stadskoncernens bruttoinvesteringar uppgick till 726 miljoner euro.

Årsbidraget ökade

Målen för stadens ekonomi nåddes bättre än väntat på grund av flera avvikande poster. Årsbidraget ökade till 199 miljoner euro och inga fondmedel behövde användas. Stadens resultat uppvisar ett överskott om 60 miljoner euro.

Stadens skatteintäkter var 1 446,5 miljoner euro, vilket var en ökning på 2,6 procent från året innan om rättelseredovisningarna beaktas. Statsandelarna var 60,9 miljoner euro och hela skattefinansieringen ökade sammanlagt med nästan 6 procent.

Trots att resultatet uppvisade överskott räckte det inte till för att täcka finansieringen av investeringarna. Stadens lånestock ökade med 210 miljoner euro till 2 601 euro per invånare. Dessutom genomfördes stora investeringsprojekt via stadens dotterbolag, vilket ökade koncernens lånestock med 489 miljoner euro. Koncernens lånestock är redan 11 608 euro per invånare. Stadens lånestock var vid utgången av året 714 miljoner euro och koncernens cirka 3,2 miljarder euro. Underskottet i stadens verksamhetsbidrag ökade på ett jämförbart sätt med cirka tre procent från året innan.

Enligt Mäkelä är det nödvändigt att balansera ekonomin i en stad som växer så snabbt. Stadens tjänster ska ordnas på ett kostnadseffektivare sätt, användningen av lokalerna ska effektiviseras och byggkostnaderna ska stävjas.

Konkurrenskraftsavtalet kommer att minska ökningen av stadens skatteintäkter under året. Esboborna betalade förra året 160 miljoner euro i utjämning av skatteintäkter åt övriga kommuner i landet. ”Esbo bär sitt ansvar för att Finlands ekonomiska tillväxt, urbaniseringen och invandringen. Därför får vi åtminstone inte öka utjämningen av skatteintäkter”, betonar Mäkelä.

Esbo fortsätter att växa

Det ökande invånarantalet skapar ett större behov av tjänster och servicelokaler. Folkmängden ökade med 1,7 procent, dvs. 4 720 invånare. Vid årets slut hade staden 274 522 invånare. Antalet Esbobor med främmande modersmål ökade rekordartat med 3 855 personer, dvs. 80 procent av hela befolkningsökningen i Esbo 2016. Andelen invånare med främmande modersmål i Esbo är nu 15,4 procent.

År 2016 färdigställdes 2 474 nya bostäder och 3 500 nya bostäder började byggas, vilket var 700 fler än året innan. Åren 2016–2026 kommer det enligt prognoserna att färdigställas 30 800 nya bostäder i Esbo, varför befolkningstillväxten kommer att öka.

Enligt en internationell jämförelseundersökning är Esbo den mest hållbara staden i Europa. I jämförelsen, som EU:s ordförandeland Holland utförde våren 2016, deltog fler än 140 europeiska städer. Enligt Mäkelä vill Esbo även i fortsättningen växa på ett hållbart sätt. Esbo gick som första stad med i Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling. Sommaren 2016 belönade Finlands kommission för hållbar utveckling Esbos förbindelse som en av årets mest imponerande.

Uppdateringen av Berättelsen om Esbo inleddes med enkäten Mitt Esbo är..., som sändes till Esboborna och stadens anställda. Enkäten tog reda på hur Esbo uppfattas och hurdan staden borde vara. Enkäten besvarades 6 150 gånger och samlade sammanlagt 21 600 enskilda förslag eller kommentarer.

