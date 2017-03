Ilmassa itekkin - Kimmo Pyykkö & Anssi Kasitonni 25.3.-27.8.2017 Kimmo Pyykkö -taidemuseossa

23.3.2017 16:00 | Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Ilmassa itekkin - Kimmo Pyykkö & Anssi Kasitonni on kahden kuvanveistäjän yhteisnäyttely, jossa nähdään lennokkaita ideoita ja uskaliaita toteutuksia. Näyttely on esillä Kimmo Pyykkö taidemuseon kahdessa kerroksessa.

Kangasala yhdistää molempia näyttelyn kuvanveistäjiä. Kimmo Pyykkö vietti täällä lapsuutensa ja nuoruutensa ja Anssi Kasitonni puolestaan asuu ja työskentelee Kangasalan Sahalahdella edelleen.

Kimmo Pyyköltä Ilmassa itekkin -näyttelyssä nähdään teoksia hänen ns. lentokonealumiinikaudeltaan eli vuosien 1969 - 74 väliseltä ajalta. Kimmo Pyykön tuotanto on jaettavissa selkeisiin materiaaliperustaisiin kausiin. Lentokonealumiinikauden teokset Pyykkö veisti heti 60-luvun romurautaveistos- ja valurautaveistosperiodien jälkeen.

Kiiltävät ja peilaavat, ympäristöänsä heijastavat alumiinipinnat, alkuperäinen lentokonemateriaali ja pyöreät ilmanottoaukot sekä niittirivistöt paljastavat materiaalin alkuperän. Materiaalinsa tämän kauden veistoksiin Kimmo Pyykkö hankki Kuoreveden ilmavoimien käytöstä poistettujen lentokoneiden varikolta. Vanhat matkustajakoneet ja hävittäjät, DC 3:t, Vampiret, Migit ja Caravellet, ovat muuntuneet Kimmo Pyykön käsissä suurikokoisiksi, miltei abstrakteiksi veistoksiksi. Osaan tämän kauden teoksista Pyykkö on yhdistänyt myös esittäviä elementtejä.

Siinä missä Kimmo Pyykkö kierrättää materiaaleja, ovat Anssi Kasitonnin teoksissa kierrossa kulttuurimme kuvat ja merkit. Ilmassa itekkin -näyttelyssä Kasitonnilta nähdään videoita - animoituja lyhytelokuvia - sekä veistoksia, jotka ovat aihepiiriltään tyypillistä Kasitonnia. Hän käyttää teoksissaan runsaasti populaari- ja viihdekuvastoista tuttuja hahmoja ja symboleja. Kasitonnin maailmassa seikkailevat kultainen pahvista tehty voittohevonen, 80-luvun Scifi-sitcom -sarjan hellyttävä Alf kromattuna sekä alumiininen pingisottelua seuraava Ritari Ässän auto K.I.T.T., hartsiin valetut tikarit, silmät, pääkallot ja sydämet, glitteri-rekat sekä amerikanraudat. Veistosten materiaalikirjo on lavea ja rinnastukset ovat hurjia, tyylilleen uskollisesti Kasitonni on yhdistänyt halpismateriaaleihin kultaa, kromia ja jopa timantteja.

Tietoa näyttelyn taiteilijoista:

Kimmo Pyykkö on syntynyt vuonna 1940 Lahdessa, mutta on asunut koko lapsuutensa ja nuoruutensa Kangasalla. Hän on opiskellut Helsingin yliopiston piirustuslaitoksella ja Taideteollisessa oppilaitoksessa vuosien 1963 - 68 välisenä aikana. Kimmo Pyykkö debytoi vuonna 1966, jonka jälkeen hän sai ensimmäisenä kuvataiteilijana Kritiikin kannukset -palkinnon vuonna 1968. Kimmo Pyykkö toimi kuvanveiston opettajana Taideteollisessa oppilaitoksessa 1967 - 76 sekä Suomen taideakatemian koulussa 1971 - 77. Professorin arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1996. Kimmo Pyykkö on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut laajasti myös ryhmänäyttelyihin, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänen teoksiaan kuuluu moniin suomalaisiin ja kansainvälisiin taidekokoelmiin. Kimmo Pyykön nimeä kantava taidemuseo avattiin Kangasalla helmikuussa 2015.

www.galleriat.net/kimmopyykko/

Anssi Kasitonni on syntynyt vuonna 1978 Vilppulassa. Nykyään hän asuu ja työskentelee Sahalahdella. Kasitonni on opiskellut Lahdessa Taideinstituutissa, josta valmistui kuvataiteilijaksi (AMK) vuonna 2003. Kasitonni on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut moniin kotimaisiin sekä kansainvälisiin ryhmänäyttelyihin valmistumisensa jälkeen. Vuonna 2011 hänelle myönnettiin Ars Fennica -palkinto. Kasitonni tunnetaan myös skeittarina, muusikkona sekä kuraattorina. Viime kesänä hän toimi XXI Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorina.

www.anssikasitonni.com