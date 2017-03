IKIOMA ensikirja on näkövammaisen lapsen ensikosketus tarinoiden maailmaan

23.3.2017 15:39 | Suomen NNKY-liitto ry

Ensimmäiset näkövammaisille lapsille valmistetut kosketeltavat ensikirjat, IKIOMA-kirjat, ovat valmistuneet. Ne luovutetaan Keikyän kyläpäivillä jaettavaksi Pirkanmaan alueella perheisiin, joissa on alle kaksivuotias näkö- tai monivammainen lapsi. IKIOMA koskettelukirjat ovat syntyneet kymmenien vapaaehtoisten käsissä Sastamalassa, Köyliössä, Kiikassa ja Nurmossa sekä Oulussa, joka on idean äidin Vuokko Keräsen kotikaupunki. Keikyän kyläjuhlassa 8.4. jaettavat kirjat ovat Tyrvään Tyykityttöjen aikaansaannos.

Suomessa arvioidaan syntyvän vuosittain noin seitsemänkymmentä näkövammaista lasta. Osa heistä on täysin sokeita, osa heikkonäköisiä ja osa monivammaisia (Näkövammaiset lapset ry). Näkövammaiset lapset eivät pysty käyttämään tavallisia kaupasta saatavia ensikirjoja. Äitiysavustuspakkauksessa oleva vauvakirjakaan ei sovellu heille.

Helsingissä toimii valtion ylläpitämä Celia, asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta kirjallisuudessa, lukemisessa ja oppimisessa. Sieltä lainataan koskettelukirjoja näkö- ja monivammaisille lapsille ympäri Suomen, mutta vasta kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.

Vuodesta 2010 alkaen on vapaaehtoisena toimivan Vuokko Keräsen ohjauksessa valmistunut ja lahjoitettu lähes sata koskettelukirjaa Celiaan. Vuodesta 2013 koskettelukirjojen tekeminen on ollut osana Oulun NNKY:n vapaaehtoistoimintaa. Edelleen on koko ajan valmisteilla uusia kosketeltavia kuvatarinoita ja satukirjoja Celialle, mutta tällä hetkellä pienten lasten IKIOMA ensikirjat ovat pääosassa ja hankkeesta on muodostunut valtakunnallinen kampanja, joka on hyväksytty myös Suomi 100 vuotta -juhlavuoden ohjelmaan. Juhlavuoden aikana on tarkoitus valmistaa 100 ensikirjaa. Nyt näyttää siltä, että tavoite ylitetään reilusti, sillä kirjatalkoita pidetään ahkerasti ja kirjoja on valmistumassa tuplamäärä.

IKIOMA ensikirjassa on neljä eriväristä ja erilaisista materiaaleista koostuvaa sivua, joissa on molemmin puolin kosketeltava kuva. Kun IKIOMA ensikirjat luovutetaan lapselle, sen ohessa on pieni kirjanen vanhemmille. Siinä kerrotaan, miten ensikirja on syntynyt ja miten sitä voidaan lapsen kanssa käyttää. Kirjasesta löytyvät myös kuviin liittyvät riimit. Tänä vuonna ensikirjan mukana lahjoitetaan lapselle myös omat sinivalkoiset IKIOMA villasukat.