Helsingin työväenopiston luennot ja näyttelyt 3.4.–16.4.2017

23.3.2017 16:07 | Helsingin työväenopisto

Kevään tulon myötä työväenopistossa kuullaan kaikille avoimia luentoja laatikkoviljelyn perusteista sekä oman kompostin teosta. Opiston keväiset taidenäyttelyt avautuvat Kanneltalossa, Oulunkylätalossa ja Stoassa. Kanneltalon lausujien kevätmatinea esitetään huhtikuun 8. päivänä.

Viikko 14

Maanantai 3.4.

Valkoinen kuolemanlaakso

Työväenopiston Suomen sisällissota 1918 -luentosarjassa tarkastellaan kapinan aikaa Kuusankosken Kymintehtailla suhteutettuna muun Suomen silloiseen tilanteeseen: miksi tehtaalaiset nousivat joukolla kapinaan? Mitkä syyt aiheuttivat Suomen tuhoisimman punaisen ja valkoisen terrorin juuri Pohjois-Kymenlaaksossa? Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14), luokka 3, klo 13–14.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Suomi osana maailmaa

Monimuotoinen maailma haastaa meitä löytämään uusia tapoja elää yhdessä. Työväenopiston neliosainen Yhtenäisen maailman jäljillä – Suomi maailmassa ja maailma Suomessa -luentosarja pureutuu tämän päivän tärkeisiin kysymyksiin. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija KK Johanna Söderman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Irlantilaisen näytelmäkirjallisuuden neroja: Sean O’Casey, Brendan Behan ja Brian Friel

Työväenopiston Kanneltalon kirjallisuus -luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija MA Sari Pauloma. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Eläköön Vallankumous, eläköön Isänmaa! (maaliskuu-huhtikuu 1917)

Työväenopiston Toivon ja vihan aika – Suomen itsenäistymisvuoden kronikka 1917 -luentosarjassa käymme läpi Suomen itsenäistymisvuoden tapahtumat kuukausi kuukaudelta. Kevään luennoilla käsitellään vallankumouksen, pulan ja mahdollisuuksien ajanjaksoa tammikuusta kesäkuuhun 1917. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija dosentti, FT Samu Nyström. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

”Hyi, ötököitä.” Mitä ajatella hyönteisistä?

Työväenopiston Ihmisen ja ympäristön suhde – voiko ihminen vaikuttaa? -luentosarjassa pohditaan, vaikutammeko holtittomasti, tietoisesti vai jopa perustellusti. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Leena Luostarinen – ekspressionismi ja postmodernismi

Työväenopiston Naiset, taide ja modernismi -luentosarjassa tarkastellaan viittä suomalaista naistaiteilijaa, näkökulmina heidän saama koulutus, heille vaikutteita antanut kansainvälinen kuvataide ja kunkin taiteilijan itsenäiseksi kehittynyt ilmaisu maalaustaiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Avoimet kirjoittajatreffit

Työväenopiston kirjoittajatreffit on kohtaamispaikka kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Treffeillä tehdään lyhyitä kirjoitusharjoituksia ja keskustellaan opettajan johdolla. Treffeille voi tuoda mukanaan omia tekstejä, joita luetaan ääneen. Pääpaino kirjoittajatreffeillä on kuitenkin kirjoittamisessa ja kannustavassa palautteessa. Treffeille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Opettaja Laura Laitinen. Maunula-talo, kirjaston työtila (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.

Kansanterveystyön ja lääketieteen vallankumouksen vuosikymmenet

Työväenopiston Sauna, Seili ja Sote – sairauden, hulluuden ja parantamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään lääketieteen ja suomalaisen terveydenhuollon historiaa yleiseurooppalaisessa kontekstissa. Luennoitsija dosentti, FT Samu Nyström. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Louhisaaresta Lausanneen – museoiden Mannerheim

Työväenopiston Mannerheim, Sibelius, Aalto – museokierros kolmen suuren seurassa -luentosarja alkaa Silkkikutomossa (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs), ilmaisutaitoluokka klo 17–18.30. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Stoan kevätnäyttely 100 ja yksi Suomea

Työväenopiston kuvataideryhmien kevätnäyttelyn avajaiset Stoan galleriassa ja parvella (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Avoinna 5.–23.4. ma–to 9–20, pe 9–18, la–su 10–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Tiistai 4.4.

Ensimmäinen maailmansota ja fasismin nousu

Työväenopiston Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa käsitellään Italian historiaa pähkinänkuoressa Rooman valtakunnan ajoista moderniin Italiaan. Luennoilla korostetaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutusta nykypäivän Italiaan. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija Gianluca De Martino. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

1990- ja 2000-luku: Kiusauksista kaukaisuuteen: suomalaisen oopperan nousu II

Työväenopiston Suomalaisen taidemusiikin 100 vuotta -luentosarjassa perehdytään suomalaiseen taidemusiikkiin eri vuosikymmenillä. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Muistojen Suomi-kuvaa

Työväenopiston luennolla tarkastellaan taiteen ja muistitiedon kautta välittyvää kuvaa Suomesta. Millaisina näyttäytyy maalaisidylli tai sisällissodan muistot? Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Luento on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Miten siirryttiin kausaalisuhteista korrelaatioihin?

Voiko hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Voiko loton seitsemän oikein tulosta ennustaa? Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.



Yhteislaulua Koskelan palvelukeskuksessa

Tule työväenopiston tapahtumaan laulamaan tuttuja lauluja eri vuosikymmeniltä.Laulattajana Tarja Karkulehto. Koskelan palvelukeskus, luentosali (Käpyläntie 11) klo 14.45–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.

Noam Chomsky – USA:n leppymätön kriitikko

Työväenopiston Filosofiaklubissa käsitellään keskustellen aikamme eläviä, tärkeitä ajattelijoita. Keskustelujen vetäjänä FM Lassi Raunio. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Onko poliittinen päätöksenteko avointa?

Työväenopiston Minä vaikutan! -luentosarjassa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.30–20. Luennoitsija FM Reeta Heino. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Keskiviikko 5.4.

Vesuviuksen hautaama Pompeji

Työväenopiston luento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Korttelikerhon kulttuuriluennot -sarjaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Kuningatar Zenobian Palmyra sekä muut Syyrian muinaiset kaupungit

Työväenopiston luento klo 13–14.30 Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30). Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Cicero & Caesar

Työväenopiston Antiikin suurmiehiä -luentosarjassa tutustutaan antiikin historian värikkäisiin vaiheisiin kuuluisimpien suurmiesten ja -naisen elämäkertojen avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Sulttaanien perintö Turkissa

Työväenopiston Turkki muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa asiantuntijat valaisevat eri näkökulmista menneisyyttä ja nykypäivää. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Luennoitsija tietokirjailija Reeta Paakkinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Tietoliikennekäsitteet ja internet-yhteystavat tutuiksi

Työväenopiston tietoiskut internetin käyttäjille: tietoiskun yhteydessä voit kysyä ja kommentoida. Osa tietoiskuista tallentuu myöhemmin katsottavaksi osoitteessa http://bit.ly/tallenteita-hto. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 11.30–12.15. Luennoitsija Mika Mikkola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Minun Helsinkini / Мой Хельсинки (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarjassa perehdytään Suomen historiaan. Luennot ovat venäjän kielellä. Лекции на русском языке. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 15–16.30. Luennoitsija Nikolai jääskeläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.



Pohjanlahden majakat

Työväenopiston Suomen majakat -luentosarjassa esitellään Suomen juhlavuoden kunniaksi kaikki Suomen keskeiset majakat ja tunnusmajakat eli pookit. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Arktinen hysteria ja Linnan pääteokset

Työväenopiston Varjoklassikot-luentosarjassa tarkastellaan kirjallisuuden kaanonin muodostumista ja tutustutaan unohtuneisiin klassikkoihin. Toteutetaan yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -luentosarjaa. Luennoitsija TeM Jussi Moila. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Malmin kirjailijailta: Laura Gustafsson

Työväenopiston ja Malmin kirjaston yhteistyöillassa aiheena on luontoon ja metsään liittyvät teokset. Kirjailija FM Jani Saxell haastattelee kirjailija Laura Gustafssonia klo 18–19.30. Malmitalo, musiikkiluokka (Ala-Malmin tori 1 B). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Nykykirjallisuutta: Jari Järvelän Tyttö ja pommi sekä Tyttö ja rotta

Työväenopiston Roihuvuoren kirjallisuusluennot -sarja päättyy Roihuvuoden palvelukeskuksen väistötilassa (Kettutie 8) klo 13.30–15. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Suuresta lamasta talvisotaan – 1930-luvun Helsinki

Työväenopiston Aikamatka sotien väliseen pääkaupunkiin -luentosarjassa palataan menneiden vuosikymmenien Helsinkiin valokuvien, elävän musiikin ja luennoinnin siivittämänä. Luennoitsija historiantutkija, dosentti Samu Nyström ja muusikko MuM Elisa Tan. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12.30–14. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Torstai 6.4.

Laatikkoviljelyn perusteet

Työväenopiston luento laatikkoviljelyn perusteista. Vinkkejä oman viljelmän perustamiseen ja hoitoon. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 17.30–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88554.

Uusklassismia ja uusbysanttilaisuutta: Balkanin uudempi arkkitehtuuri Ateenasta Belgradiin

Työväenopiston Antiikin ja Bysantin aarteet -luentosarjassa tarkastellaan Balkanin alueen menneisyyttä historian käänteiden avulla, myyttien ja todellisuuden läpi. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Kansallisuusaate ja kansalaisoikeudet

Euroopan kansat, kielet ja valtiot ovat syntyneet, hävinneet ja muuttuneet vuosisatojen mittaan, yhteyksissään toisiin kansoihin. Työväenopiston Euroopan kansojen historiaa -luentosarjassa tarkastelemme kansojen ja maiden historiaa runsaiden karttojen avulla. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kanneltalon kevätnäyttely: Metsä meissä

Työväenopiston kuvataidekurssien näyttelyssä 6.4.–22.4. on esillä lukuvuoden aikana eri tekniikoin tehtyjä teoksia. Kanneltalon galleria (Klaneettitie 5) ma–to klo 9–20, pe klo 9–18, la klo 10–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Perjantai 7.4.

Kompostoinnin perusteet

Työväenopiston luennolla kerrotaan, miten teet toimivan kompostin ja hoidat sitä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14–16.15. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Herculaneum, maailman parhaiten säilynyt roomalaiskaupunki

Työväenopiston Unescon maailman perintökohteita Italiassa -luentosarjassa tutustumme hienoimpiin antiikin kohteisiin: UNESCO:n maailmanperintökohteen statuksen saaneisiin Pompejiin, Herculaneumiin ja Rooman keskustaan. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Työväenopiston maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Viimeinen luentokerta. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 9–11.30. Luennoitsija Karina Nirman. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Oulunkylän kevätnäyttely

Työväenopiston kuvataidekurssien ja valokuvakurssien kevätnäyttely 7.4.–26.4.2017. Näyttely avoinna Oulunkylätalossa (Kylänvanhimmantie 25 ) ma–pe 9–16 ja la–su 11–16 ja Oulunkylän kirjastossa (Kylänvanhimmantie 27) ma–to klo 9–20, la 10–16. Avajaiset 11.4. klo 17.30–19 Oulunkylän kirjastossa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.

Lauantai 8.4.

British culture – the stereotypes vs the realities

Modern day media bombard us with information and messages leaving us with a confusing and extreme picture of English cultures. What is the reality? Come and discuss with native speakers. Opistotalo, kieliluokka 347 (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Luennoitsija Edward Bonney Cert Ed. B.Ed (hons). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kanneltalon lausujien kevätmatinea

Työväenopiston lausuntaryhmä esiintyy klo 15–16.30 Kanneltalon auditoriossa (Klaneettitie 5). Ohjaus Iiro Kajas. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Viikko 15

Maanantai 10.4.

Kampin kirjallisuusluennot: Volter Kilpi: Alastalon salissa ja Pitäjän pienempiä

Työväenopiston luentosarja Kampin palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21), juhlasali klo 14–15.30. Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Maahanmuuttajasta yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi

Monimuotoinen maailma haastaa meitä löytämään uusia tapoja elää yhdessä. Työväenopiston neliosainen Yhtenäisen maailman jäljillä – Suomi maailmassa ja maailma Suomessa -luentosarja pureutuu tämän päivän tärkeisiin kysymyksiin. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija VTK Antero Salminen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Kanneltalon kirjallisuus: Jules Vernen seikkailuja

Työväenopiston luentosarjassa kuullaan monipuolisia luentoja uudesta ja vanhasta kirjallisuudesta. Luennoitsija FM Pekka Kankainen. Kannelmäen kirjasto (Kanneltalo, Klaneettitie 5) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Kenen vallankumous, kenen leipä? Levottomuudet kaduilla ja pelloilla (toukokuu-kesäkuu 1917)

Työväenopiston Toivon ja vihan aika – Suomen itsenäistymisvuoden kronikka 1917 -luentosarjassa käymme läpi Suomen itsenäistymisenvuoden tapahtumat kuukausi kuukaudelta. Kevään luennoilla käsitellään vallankumouksen, pulan ja mahdollisuuksien ajanjaksoa tammikuusta kesäkuuhun 1917. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija dosentti, FT Samu Nyström. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

”Mutta kun kaikki muutkin shoppailevat ja lentävät!” Luopumisen tuskasta.

Työväenopiston Ihmisen ja ympäristön suhde – voiko ihminen vaikuttaa? -luentosarjassa pohditaan, vaikutammeko holtittomasti, tietoisesti vai jopa perustellusti. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 80887.

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä Sote-ajan kynnyksellä

Työväenopiston Sauna, Seili ja Sote – sairauden, hulluuden ja parantamisen historiaa -luentosarjassa käsitellään lääketieteen ja suomalaisen terveydenhuollon historiaa yleiseurooppalaisessa kontekstissa. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Luennoitsija dosentti Samu Nyström. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Sibelius, sikarit ja silenzio – suuren säveltäjän kuva museoissa

Työväenopiston Mannerheim, Sibelius, Aalto – museokierros kolmen suuren seurassa -luentosarja Silkkikutomossa (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) ilmaisutaitoluokka klo 17–18.30. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.

Tiistai 11.4.

Toinen maailmansota, fasismi ja antifasismi: Italian vaikea perintö

Työväenopiston Keisareista Berlusconiin – katsaus Italian historiaan ja kulttuuriin -luentosarjassa käsitellään Italian historiaa pähkinänkuoressa Rooman valtakunnan ajoista moderniin Italiaan. Luennoilla korostetaan historian tapahtumien ja kulttuuri-ilmiöiden vaikutusta nykypäivän Italiaan. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija Gianluca De Martino. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Taiteen ja designin Suomikuvaa

Työväenopiston luennolla tarkastellaan, miten Suomi-kuvaa muokattiin designin keinoin. Luento on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5 ) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88520.

Valehtelevatko tilastot vai tilastojen käyttäjät?

Voiko hyvinvointia mitata? Entä onnellisuutta? Valehtelevatko tilastot? Voiko loton seitsemän oikein tulosta ennustaa? Työväenopiston Sattuman kesyttäminen -luentosarja avaa uudenlaisia näkökulmia tilastolliseen ajatteluun. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Luennoitsija KTT Ismo Teikari. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Oulunkylän kevätnäyttely

Työväenopiston kuvataidekurssien ja valokuvakurssien kevätnäyttelyn avajaiset klo 17.30–19. Oulunkylän kirjasto (Kylänvanhimmantie 27). Näyttely avoinna 28.4. saakka. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88540.

Isä, äiti ja lapset

Työväenopiston Perhe-elämä antiikin Roomassa -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 16.45–18.15. Ketkä kuuluivat perheeseen ja miten perheet asuivat? Millaisia olivat avioliitot sekä vanhempien ja lasten väliset suhteet? Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Puuntuotantoa, hiilinieluja ja biodiversiteettiä – kaikki samasta metsästä?

Työväenopiston luennolla esitellään keinoja sovittaa yhteen metsien suojelu ja moninaiset hyötykäytöt. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.30–20. Luennoitsija FM Sampo Pihlainen. Luento on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Keskiviikko 12.4.

Augustus & Marcus Antonius

Työväenopiston Antiikin suurmiehiä -luentosarjassa tutustutaan antiikin historian värikkäisiin vaiheisiin kuuluisimpien suurmiesten ja -naisen elämäkertojen avulla. Stoan luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88570.

Sotakaupungista alueliitoksen paisuttamaksi olympiakaupungiksi – 1940-luvun Helsinki

Työväenopiston Aikamatka sotien väliseen pääkaupunkiin -luentosarjassa palataan menneiden vuosikymmenien Helsinkiin valokuvien, elävän musiikin ja luennoinnin siivittämänä. Luennoitsija historiantutkija, dosentti Samu Nyström ja muusikko, MuM Elisa Tan. Silkkikutomo (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs), musiikkiluokka klo 12.30–14. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88580.



Kyproksen tilanne tänään

Työväenopiston Turkki muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa asiantuntijat valaisevat eri näkökulmista menneisyyttä ja nykypäivää. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C, 3. krs) klo 18.45–20.15. Luennoitsija tietokirjailija Reeta Paakkinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88510.

Pilvipalvelut tutuiksi

Työväenopiston tietoiskut internetin käyttäjille: tietoiskun yhteydessä voit kysyä ja kommentoida. Osa tietoiskuista tallentuu myöhemmin katsottavaksi osoitteessa http://bit.ly/tallenteita-hto. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 11.30–12.15. Luennoitsija Mika Mikkola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Opastettu kävelyretki Hietaniemen hautausmaalla / экскурсия на историческое кладбище (venäjänkielinen luento)

Työväenopiston Suomen historiaa maahanmuuttajille / История Финляндии для иммигрантов -luentosarjassa perehdytään Suomen historiaan. Luennot ovat venäjän kielellä. Лекции на русском языке. Opistotalo, luokka 405 (Helsinginkatu 26) klo 15–16.30. Luennoitsija Nikolai Jääskeläinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Saaristomeren ja Ahvenanmaan majakat

Työväenopiston Suomen majakat -luentosarjassa esitellään Suomen juhlavuoden kunniaksi kaikki Suomen keskeiset majakat ja tunnusmajakat eli pookit. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.

Juhani Ahvenjärven runokokoelma Viivoitettu uni

Työväenopiston Varjoklassikot-luentosarjassa tarkastellaan kirjallisuuden kaanonin muodostumista ja tutustutaan unohtuneisiin klassikkoihin. Toteutetaan yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luentosarja on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Luennoitsija FM Matti Kangaskoski. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88530.