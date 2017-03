Tahto-välipaloista kelkkahiihtäjä Sini Pyyn sponsori – paralympiatoivosta Tahdon brändilähettiläs

24.3.2017 08:34 | Wolfcom

Suomalainen perheyhtiö Kaslink ryhtyy Tahto-välipalabrändillään tukemaan rovaniemeläistä parahiihtäjä Sini Pyytä matkallaan kohti Pekingin paralympiamenestystä. Kaslink, Tahto ja Sini Pyy pyrkivät yhdessä vahvistamaan yksilöurheilijan ja samalla myös suomalaisen paraurheilun menestystä, tunnettuutta sekä kasvua. Urheilijan sponsoroinnin lisäksi kelkkahiihtäjä Sini Pyystä tulee Tahto-tuotemerkin brändilähettiläs.

Sini Pyyn urheilijaura on vaatinut erityistä tahdonvoimaa. Hän loukkaantui vuonna 2010 auto-onnettomuudessa, josta Pyylle jäi täydellinen selkäydinvamma. Sini Pyy aloitti rankan kuntoutusprosessin ja päätti pitää urheilun suurena osana elämäänsä. Vajaassa neljässä vuodessa hänet valittiin villillä kortilla edustamaan Suomea Sotshin paralympialaisissa. Pyyn tähänastisen uran paras saavutus on 3. sija Vuokatin maailmancupin perinteisen sprintissä tällä kaudella. Sini Pyyn tähtäimenä on Pekingin vuoden 2022 talviparalympialaisten kultamitali kelkkahiihdossa.

- Suomalainen Tahto sopii niin brändinä kuin tuotteinakin omaan urheilijan arkeeni sekä arvomaailmaani. Erityisesti arvostan kauraa ja maitoa sisältävien välipalajuomien kotoisia makuja, mustikkaa ja puolukkaa, kommentoi Sini Pyy ja jatkaa:

- Myös Kaslinkin innokkuus ja ennakkoluulottomuus perinteisen meijerialan uudistajana teki minuun vaikutuksen. On ilo saada heidät tuekseni ja lähteä Tahdon kanssa tavoittelemaan suurta unelmaani.

Kouvolalaisen perheyhtiö Kaslinkin kehittämät ja valmistamat maitoa, kauraa ja marjoja yhdistävät Tahto-tuotteet saapuivat kauppoihin helmikuussa. Juotavat ja syötävät Tahto-välipalat ovat helppo ja herkullinen tuotesarja aktiiviseen arkeen. Tuoteperhe laajenee kevään aikana myös maito- ja välipalahyllyjen ulkopuolelle. Uutuustuotteissa tulevat korostumaan urheilijalle tärkeät proteiinit ja hyvinvointi.

- Tahto auttaa niin urheilijoita kuin tavallisiakin liikkujia jaksamaan arjessaan. Sinin valoisa ja huumorintajuinen persoona sekä peräänantamaton asenne urheilijana tekevät hänestä täydellisen lähettilään Tahto-tuoteperheellemme. Kaslink on tottunut tukemaan urheilua ja haluamme toimia aktiivisina kumppaneina myös sellaisille lajeille, joita ei koeta perinteisimpinä urheilusponsoroinnin kohteina, kertoo Kaslinkin markkinointi- ja viestintäjohtaja Juha-Petteri Kukkonen ja lisää, ettei uuden sponsorointisopimuksen sisältämä yhteinen tekeminen jää vain sanoiksi sopimuspaperiin tai logoksi Sini Pyyn varusteisiin.

Myös Sini Pyy pitää vastuunaan päästä sponsorointiyhteistyön kautta jakamaan tsemppihenkeä paitsi kuluttajille, myös Tahto-tuotteita valmistavan Kaslinkin työntekijöille ja heidän läheisilleen.

- On kiva päästä kasvamaan yhdessä, kun olemme molemmat tuoreita kasvoja markkinoilla, Sini Pyy kiteyttää.

Sini Pyyn ajatuksia urheilusta pääset kuulemaan tänään 24.3.2017 Yle Perjantai -keskusteluohjelmassa TV1:ssä klo 21:05-22:00.

Tahto-tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä kaakaonmakuinen maitojuoma, rahkajuoma ja jukurttirahka, jotka ovat vähärasvaisia, sisältävät runsaasti proteiinia ja niissä on vain vähän sokeria. Välipalajuomat sisältävät suomalaista kauraa, maitoa sekä mustikkaa tai puolukkaa. Kahvinmakuisessa energiamaitojuomassa on kofeiinia.

Kouvolasta kotoisin oleva perheyhtiö Kaslink on yksi suurimmista kotimaisista jokapäiväisten ruoanlaittotuotteiden, juomien ja välipalojen valmistajista. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 60 miljoonaa euroa ja se työllistää 140 henkilöä. Innovaatioihin investoivan perheyhtiön kaupallisessa tuotannossa on 150 tuotetta ja kehitteillä on yli 100 uutta eri ruokavalioille sopivaa tuotetta hyvään arkeen. Kaslinkille on kaikessa tekemisessä tärkeää panostaa laadukkaisiin raaka-aineisiin, kehittää ja kaupallistaa niistä täysin uusia tuotekategorioita – sellaisia, joita kuluttajalla tai keittiöalan ammattilaisilla ei ole aiemmin ollut helpossa muodossa saatavilla. Yrityksen tavoitteena on myös olla kaikkien edustamiensa kategorioiden kansainvälinen uranuurtaja sekä alansa halutuin eurooppalainen työnantaja.