Vuoden Ohjelmistoyrittäjä 2016 on Tero Sarkkinen — Ohjelmistoyrittäjät ry palkitsee rohkeutta ja uudistamiskykyä

23.3.2017 17:30 | Ohjelmistoyrittäjät ry

Jaa

Ohjelmistoyrittäjät ry on valinnut vuoden 2016 ohjelmistoyrittäjäksi Tero Sarkkisen. Nimityksellä halutaan kunnioittaa Sarkkisen rohkeutta ja kykyä uudistaa. ”Sarkkisen uskallus hakea tiukalla fokuksella suurta menestystä on ollut se perusta, jolla vuonna 2009 perustettu Rightware on kasvanut yhdeksi maailman johtavista autoalan ohjelmistoja tarjoavista yrityksistä”, kiittää Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Tero Sarkkinen on Vuoden Ohjelmistoyrittäjä 2016. Palkintoa ojentamassa Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Kuva: Roni Tamminen.

TIEDOTE 23.3.2017 Rightware on ollut keskeisellä tavalla modernisoimassa perinteistä teollisuutta toimialalla, joka on suurten mullistusten keskellä. Rightware on onnistuneesti yhdistänyt kaksi maailmaa, auton sisäisen käyttäjäkokemuksen että digitoitumisen. Toimitusjohtaja Rasmus Roihan mukaan tämä on vaatinut paljon. ”On ollut kova haaste lähteä pienen yrityksen pienellä uskottavuudella äärimmäisen kilpailtuun bisnekseen, jossa tähdätään mukaan kansainvälisen autoteollisuuden laitevalmistukseen”, alleviivaa Roiha. Rohkeus kovaan tavoitteeseen toi menestyksen ”Tero Sarkkisen vahvuus on nimenomaan rohkeus uudistaa ja hakea isoja onnistumisia, pitäen kuitenkin fokuksesta tiukasti kiinni. Niillä voimavaroilla hän on menestyksekkäästi tavoitellut skaalautuvuutta, jolla maailmaa voidaan todella valloittaa”, täsmentää Roiha palkitsemisen perusteita. Sarkkisen työssä näkyy kansainvälinen ote ja osaaminen. Hän on työskennellyt aiemmin niin Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin. Sarkkinen on valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulusta ja suorittanut MBA opintoja Stanfordissa. Sarkkinen asuu nykyään Sveitsissä ja vie eteenpäin omistamaansa Basemark Oy:tä, tekee enkelisijoituksia sekä konsultointia auto- ja ohjelmistoalan yrityksiin eri puolilla maailmaa. ”Haluamme tällä nimityksellä muistuttaa, kuinka hienoa työtä Sarkkinen tekee. Nimitys on tarpeen, sillä ansioistaan huolimatta Sarkkinen ei tee itsestään numeroa”, Roiha sanoo. 100-vuotias Suomi tarvitsee enemmän rohkeita ”sarkkisia” Vuosi 2016 oli softa-alalla todella hektinen ja mainioita ehdokkaita vuoden yrittäjäksi nousi useita. ”Halusimme odottaa vuoden loppuun asti, jotta varmasti saamme kaikki menestystarinat mukaan harkintaamme. Tällä kertaa päädyimme lopulta juuri Sarkkiseen, koska hänessä kiteytyvät sellaiset menestyksen eväät, joita 100-vuotisjuhliaan viettävä Suomi kaipaa hyvinvointimme rakentajiksi”, kuvaa Roiha valinnan taustaa. ”Jotta Suomi menestyisi koko ajan koventuvassa globaalissa kilpailussa tarvitsemme kipeästi ihmisiä, joilla on uskallusta heittäytyä vaativiin haasteisiin. Tavallaan Sarkkinen itse olisi hienoa saada skaalattua”, naurahtaa Roiha. Lisätietoja: Ohjelmistoyrittäjät ry, toimitusjohtaja Rasmus Roiha rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi, 0400-180 434

Kuvat Tero Sarkkinen on Vuoden Ohjelmistoyrittäjä 2016. Palkintoa ojentamassa Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Kuva: Roni Tamminen. Lataa