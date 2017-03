Pekka Kauranen jatkaa Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimitusjohtajana

Musiikkitalo

Mannerheimintie 13 A

00100 Helsinki



https://www.musiikkitalo.fi/

Musiikkitalo on konserttikeskus ja kohtauspaikka Helsingin keskustassa. Vilkkaimman kauden aikana, syyskuusta toukokuuhun Musiikkitalossa järjestetään noin 70 -100 konserttia tai muuta tapahtumaa kuukaudessa. Akustiselle musiikille suunnitellun Konserttisalin lisäksi talossa on viisi pienempää salia, joilla kaikilla on erilainen käyttötarkoitus ja erilainen, tarkoituksenmukainen akustiikka. Musiikkitalon julkisiin tiloihin: lämpiöihin, kahvilaan, ravintolaan ja Sibelius-Akatemian kirjastoon ovat niin kaupunkilaiset kuin turistitkin tervetulleita viettämään aikaa, vaikka lippua konserttiin ei olisikaan ostettuna. Musiikkitalon päätoimijat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.