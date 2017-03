Vaikuta kuka on vuoden 2017 helsinkiläisurheilija, nuori urheilija, seura ja valmentaja

Legendaariset hemmottelupäivät jälleen Yrjönkadun uimahallissa 28.2.2017 11:00

Yrjönkadun uimahallissa järjestetään maaliskuussa hurjan suositut hemmottelupäivät. Suuren suosion saattelemana naisten hemmottelupäivä järjestetään maaliskuussa jälleen kahdesti. Sunnuntaina 12.3. on ensimmäinen naisten hemmottelupäivä, ja toinen on keskiviikkona 15.3. Miesten hemmottelupäivän vuoro on puolestaan torstaina 23.3.