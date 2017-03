Cyber Security Nordic kohdistaa viestinsä yritysjohdolle

24.3.2017 09:10 | Messukeskus

Messukeskus järjestää uuden Cyber Security Nordic -tapahtuman 26. - 27.9.2017 Messukeskuksessa Helsingissä samaan aikaan turvallisuusalan FinnSec-messujen kanssa. Tapahtuma on suunnattu yritysjohdolle, liiketoimintapäättäjille ja yritysten hallitusten jäsenillesekä alan asiantuntijoille. Konferenssin lisäksi tapahtumassa on kaikille avoin näyttely.

Korkeatasoissa kansainvälisessä konferenssissa valotetaan kyberturvallisuuden merkitystä yritystoiminnassa; millaisia mahdollisuuksia kyberturvallisuus tuo ja toisaalta millaisia uhkia kyberturvallisuuden avulla taklataan.Tapahtuman teemoja ovat yritysvakoilu, kyberturvallisuusstrategia ja visio, kyberpuolustus, infosota ja vaikuttaminen sekä kyberturvallisuuden vaikutus liiketoimintaan. Tapahtuman ohjelma julkaistaan huhtikuussa.

Messukeskus järjestää tapahtuman yhteistyössä Suomen tietoturvaklusteria edustavan Finnish Information Security Cluster ry:n kanssa.

”Globaali kisa kybervarustuksesta kiihtyy. Nationalismi on kasvussa kaikkialla ja puhe julkisuudessa monin paikoin yhä aggressiivisempaa. Samaan aikaan elämämme on globaalimpaa kuin koskaan. Tämän myötä kyberturvallisuus tulee osaksi jokaisen arkea ja kyberturvallisuuden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Digitalisaatio on globalisaation edellytys ja edellyttää aina kyberturvallisuutta. Kyberturvallisuus saattaakin avata yritysten liiketoiminnalle tulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia. Cyber Security Nordic auttaa yritysjohtajia ymmärtämään kyberturvallisuuden bisnesmahdollisuudet ja myös yhteistyömahdollisuudet julkisen sektorin kanssa,” sanoo FISC:n toiminnanjohtaja Juha Remes.

“Kyberturvallisuus muuttaa pelisääntöjä koko maailmassa. Kaikki niin politiikassa ja taloudessa kuin yksilötasollakin ovat entistä enemmän kytköksissä toisiinsa ja vaikuttavat omalla toiminnallaan vahvemmin kuin koskaan. Vaikka fyysinen maailma rajoituksineen, rakenteineen ja rakenteita ylläpitävine viranomaisineen on edelleen olemassa, kyberverkko sääntöineen vaatii aikaa ja tilaa sekä muutoksia rakenteisiin ja sääntöihin. Kehittymässä oleva tulevaisuuden kybermaailma on hyvin erilainen kuin nykyinen maailmamme. Potentiaalisia kyberiskujen kohteita on kaikkialla yhteiskunnassamme. Juuri siksi on erittäin tärkeää lisätä yleistä tietoisuutta kyberturvallisuuden merkityksestä Suomessa ja Pohjoismaissa”, kertoo tapahtuman kehitysryhmän jäsen, Senior Advisor Aapo Cederberg GCSP:stä.

Cyber Security Nordic järjestetään 26.–27.9.2017 samaan aikaan kansainvälisen turvallisuusalan FinnSec-messujen sekä Kiinteistö-messujen ja Avita Audiovisual Forumin kanssa MessukeskuksessaHelsingissä. Tapahtuman näyttely on kaikille avoin ja avoinna päivittäin klo 9-17. Konferenssin ensimmäinen päivä keskiviikko 26.9. on maksullinen (190 e) ja toinen päivä torstai 27.9. on kaikille avoin.

Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.cybersecuritynordic.fi #cybersecuritynordic

Finnish Information Security Cluster ry on perustettu vuonna 2012. Jäsenistö koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavista yrityksistä ja organisaatioista. FISC:n tavoitteena on kasvattaa ja kansainvälistää jäsenistön liiketoimintamahdollisuuksia, sekä edistää kyberturvaosaamisen laajamittaista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Sen jatkuva parantaminen vaatii julkisen ja yksityisen sektorin laajaa yhteistyötä.