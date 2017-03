Tervetuloa Suomen Akatemian osastolle ChemBio-messuille!

24.3.2017 10:39 | Suomen Akatemia

Suomen Akatemia osallistuu ChemBio-messuille 29.-30.3.2017 Helsingin messukeskuksessa. ChemBio Finland on kemian ja bioteknologian ammattitapahtuma, jossa on runsaasti ohjelmaa ja mielenkiintoisia seminaareja mm. aivotutkimukseen ja uusiutuvaan energiaan liittyen.

Suomen Akatemian osaston teemana on Tutkimuksesta hyötyä yhteiskunnalle, ja valokeilaan on nostettu kärkihankkeet. Kärkihankerahoituksella tuetaan tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamista sekä edistetään tutkimuksen tuottajien ja hyödyntäjien aktiivista yhteistyötä. Messuilla on luvassa myös tietoiskuja EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Löydät osastomme seminaarisalien läheisyydestä tunnuksella 2M50.





CHEMBIO-MESSUILLE OSALLISTUVAT KÄRKIHANKKEET

Mikko Metsä-Ketelä: Lääkeaineita tehokkaammin ja paremmin

Uusia yhdisteitä tarvitaan jatkuvasti esimerkiksi antibiooteille resistenttien bakteeri-infektioiden hoitoon sekä pienentämään syöpähoitojen sivuvaikutuksia. Yhdisteitä tuotetaan tyypillisesti fermentoinnin avulla, mikä on halvempaa ja ympäristöystävällisempää kuin kemiallinen synteesi. Hankkeen tarkoituksena on kehittää käytännönläheisiä sovelluksia antibioottien biosynteesistä kerätyn tietotaidon avulla.

Reetta Satokari: Bakteerit lääkkeenä

Suolistoamme asuttaa monimuotoinen mikrobisto, joka vaikuttaa terveyteemme monin eri tavoin. Clostridium difficile infektio (CDI) on antibioottiripuli, jossa osittain tuhoutunut suoliston mikrobisto ei anna suojaa taudinaiheuttajaa vastaan. Hankkeessa kehitetään tehokasta ulosteensiirtohoitoa eristämällä suolistosta bakteerikantoja, joista voidaan koostaa täsmämikrobisto CDI:n hoitoon.

Tarja Malm: Uusi lähtökohta Alzheimerin taudin diagnostiikkaan: pystymmekö muuttamaan toimintatapoja?

Projektissa testataan indusoituihin pluripotentteihin kantasoluihin perustuvan Alzheimerin taudin soluviljelymallin toimivuutta ja hyödynnettävyyttä, kun etsitään uusia biomarkkereita Alzheimerin tautiin. Tutkimuksen tuloksena syntyy uudenlainen biomarkkeriprofiili ja ihmisen soluihin perustuva in vitro -pohjainen testausalusta uusille lääkeaineille.

Laura Elo-Uhlgren: Metaproteomiikasta yksilöllisiin hoitoihin

Hankkeessa kehitetään laskennallisia menetelmiä, joilla voidaan tutkia suoliston mikrobiston yhteyksiä terveyteen. Hankkeen tavoite on hyödyntää ja muokata jo kehitettyjä menetelmiä metaproteomiikkadatan analysointiin. Uudet menetelmät mahdollistavan suoliston mikrobiston ja terveyden välisen yhteyden tutkimuksen uudella tasolla, ja niitä voidaan hyödyntää useissa eri lääketieteen kysymyksissä.

Gustav Boije af Gennäs: Mikrosirut lääkekehityksessä

Lääkkeiden kehittämisessä tärkeää on niiden selektiivisyyden parantaminen, mitä voidaan tutkia affiniteettikromatografian avulla. Bioanalyysejä voi olla jopa mahdotonta suorittaa proteiineille, jotka tarvitsevat solun membraania aktivoituakseen. Tätä haastetta varten hankkeessa suunnitellaan innovatiivinen ja edullinen mikrosiru, jota pystytään funktionalisoimaan keinotekoisella solumembraanilla ja käyttämään affiniteettikromatografiatutkimuksissa.

Tanja Kallio: Kestävää katalyysiä energian varastointiin

Vety on eräs tärkeimmistä energiankantajista tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Vetyä ja muita synteettisiä kemikaaleja tarvitaan sähköenergian pitkäaikaiseen varastointiin sekä ajoneuvojen polttoaineeksi. Nykyisin tärkein vedyntuotantoteknologia perustuu veden elektrolyyttiseen hajoamiseen, jossa katalyyttinä toimivat harvinaiset ja kalliit platinaryhmän metallit. Hankkeessa tutkitaan yleisistä alkuaineista valmistettujen vedenhajotuskatalyyttien valmistamista suuremmissa erissä sekä niiden käyttämistä elektrolyysiprosessissa.



SUOMEN AKATEMIAN OHJELMA TIETOKAHVILASSA JA MESSUOSASTOLLA 2M50

Keskiviikkona 29.3.

Suomen Akatemia Tietokahvilassa: Tutkimuksesta hyötyä yhteiskunnalle

10.00-10.10 Ennakkotietoja EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitushauista elintarvike- ja ilmasto-osioissa, Jaana Lehtimäki, Suomen Akatemia & Outi Suomi, Tekes

10.10-10.20 Kestävää katalyysiä energian varastointiin, Tanja Kallio, Aalto-yliopisto

13.00-13.10 Mikrosirut lääkekehityksessä, Gustav Boije af Gennäs, Helsingin yliopisto

13.10-13.20 Bakteerit lääkkeenä, Reetta Satokari, Helsingin yliopisto





Puhujat tavattavissa Suomen Akatemian osastolla 2M50

10.30-11.30 Jaana Lehtimäki, Outi Suomi ja Tanja Kallio

13.30-14.30 Gustav Boije af Gennäs ja Reetta Satokari





Torstaina 30.3.

Suomen Akatemia Tietokahvilassa: Tutkimuksesta hyötyä yhteiskunnalle

10.00-10.10 EU:n H2020-rahoitusta terveyssektorille, Antti Hautaniemi, Suomen Akatemia

10.10-10.20 Metaproteomiikasta yksilöllisiin hoitoihin, Laura Elo-Uhlgren, Turun yliopisto

12.00-12.10 Lääkeaineita tehokkaammin ja paremmin, Mikko Metsä-Ketelä, Turun yliopisto

12.10-12.20 Uusi lähtökohta Alzheimerin taudin diagnostiikkaan: pystymmekö muuttamaan toimintatapoja? Tarja Malm, Itä-Suomen yliopisto





Puhujat tavattavissa Suomen Akatemian osastolla 2M50

10.30-11.30 Antti Hautaniemi ja Laura Elo-Uhlgren

12.30-13.30 Mikko Metsä-Ketelä ja Tarja Malm





Ohjelmoitavat materiaalit OMA -akatemiaohjelman loppuseminaari pidetään messuilla Kemian Päivillä 29.3. klo 10.30 alkaen luentosalissa 3d. Keynote-puhujina huippunimiä ulkomailta: professori Susan Trolier-McKinstry (The Pennsylvania State University), professori Russel E. Morris (University of St Andrews) ja päätoimittaja (PhD) Stuart Cantrill (Nature Journal).

Suomen Akatemia on järjestämässä myös Kemian päivien Uusiutuvaa energiaa -seminaaria 29.3. hallisalissa 3e.



Messuille ja sen ohjelmaan osallistuminen on ilmaista rekisteröityneille kävijöille. Voit rekisteröityä kävijäksi osoitteessa www.chembiofinland.fi tai Messukeskuksen sisäänkäynneillä. Ilman rekisteröitymistä sisäänpääsymaksu on 30 €.