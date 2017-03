Vuokranantajien uusi sukupolvi yhä tavoitteellisempi vuokraustoiminnassaan

Tulokset perustuvat Suomen Vuokranantajien joulukuussa 2016 tehtyyn Vuokranantaja2016 -kyselyyn.

Kyselyyn vastasi yli 3000 yksityistä vuokranantajaa. Nuorempia vuokranantajia vastasi kyselyyn kaikkiaan 583, joista 82,16% on yli 30-vuotiaita ja 17,84% on alle 30-vuotiaita. Nuoria vuokranantajia löytyy joka puolelta Suomea, mutta suurin joukko on pääkaupunkiseudulta ja suurista kaupungeista. Alle 40-vuotiaista vastaajista 2/3 osaa on miehiä ja 1/3 naisia.

Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö. Edistämme vuokranantajien asiaa ja tarjoamme Suomen parasta asiantuntijatietoa vuokrauksesta ja asuntosijoittamisesta. Suomen Vuokranantajat on tärkein lähde, josta yksityiset vuokranantajat saavat tukea ja tietoa vuokraustoimintaan ja asuntosijoittamiseen. Kyselyyn vastanneista nuorista vuokranantajista noin 87 prosenttia ja vanhemmista jopa 90 prosenttia mainitsee tärkeimmäksi tuekseen Suomen Vuokranantajat.

