Luontoretkiä tarjolla pääkaupunkiseudun asukkaille – kalenteri ilmestynyt

24.3.2017 12:12 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Pääkaupunkiseudun asukkaita hemmotellaan tänä vuonna 142 ilmaisella luontoretkellä. Retkien tiedot on koottu juuri ilmestyneeseen Pääkaupunkiseudun luontoretkikalenteri 2017 -esitteeseen. Retket alkavat muuttolintujen tarkkailusta huhtikuussa päätyen marraskuulle, jolloin bongataan kudulla olevia taimenia kaupunkipuroissa ja mennään kaamosretkelle. Yhdessä koetuista retkistä jää hieno muisto ja paljon luontotietoa omilla retkillä hyödynnettäväksi. Opastettuja luontoretkiä on järjestetty jo yli 30 vuoden ajan.

Itsenäisyytemme juhlavuonna järjestettävät retket suuntautuvat eri puolille pääkaupunkiseutua, jonka luonto on uskomattoman monipuolinen ja ihana. Urbaanista mosaiikista löytyy upeita kulttuuri- ja luonnonmaisemia. Näissä ympäristöissä on usein rikas lajisto ja maisemiin liittyy kiinnostavia tarinoita. Luontoretket ovat monelle parasta harrastustoimintaa keväästä pitkälle syksyyn. Luonnossa liikkuminen tekee hyvää mielelle ja ruumiille. Juuri pääkaupunkiseudulle muuttaneita retket ja puistokävelyt auttavat kotiutumaan uuteen asuinpaikkaan.

Luonnon päivät juhlivat suomalaista luontoa

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa osallistuvat myös kolmen valtakunnallisen Luonnon päivän juhlintaan. Voit Villiintyä keväästä 20.5. vaikkapa villivihannesretkellä, Rakastua Kesäyöhön 17.6. nukkumalla ulkona ja juhlia Suomen luontoa 26.8. Suomen lippujen liehuessa lepakkoretkellä Espoossa, vaelluksella Vantaan Sipoonkorvessa tai piknikillä Harakan saaressa Helsingissä.

Luontotietoa esitteinä, kirjoina ja netissä

Helsingin kaupunki on tuottanut Helsingin luontoon!-esitesarjan. Huhtikuussa ilmestyy Lumoava Helsinki-kirja, jossa esitellään 200 mielenkiintoista kohdetta, luonnonsuojelualueita, luonnonmuistomerkkejä, geologisia kohteita ja perinneympäristöjä, puistoja unohtamatta. Espoon luontokohteista kertova Kotinurkilta kallioille -kirjaa uudistetaan parhaillaan ja se julkaistaan Suomen luonnon päivänä 26.8.2017. Vantaalla vietetään lähimetsien teemavuotta www.vantaa.fi/lähimetsävuosi ja sen kunniaksi Vantaa valmistautuu suojelemaan arvometsiään noin 130 hehtaaria. 30 helsinkiläistä puistokävelyreittiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi löytyy sivustolta www.vihreatsylit.fi.

Kalenterit jaossa asiakaspalvelupisteissä ja kirjastoissa

23 000 Luontoretkikalenteria on nyt jaossa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan asiakaspalvelupisteissä, luontotaloissa ja Virka-infossa (Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) ja sähköisenä internetissä. Kirjastoihin kalenterit ehtivät huhtikuun alkuun mennessä.

Opastukset ovat pääosin suomenkielisiä, mutta osalla retkistä on myös ruotsinkielinen opastus ja yksi on englanninkielinen. Puistokävelyillä Helsingissä on myös draamaopastuksia, joilla tavataan historiallisia henkilöitä. Retket ovat pääasiassa maksuttomia, mutta lauttamatkoista peritään maksu. Joillekin erikoisretkille on ennakkoilmoittautuminen, muuten retkille on vapaa pääsy. Retkille voi osallistua kuka tahansa, kaupunkien rajat eivät ole esteenä. Osa retkistä on myös esteettömiä. Retkille osallistumiseen riittää peruskunto.

Tutustu Luontoretkikalenteriin http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/luontoretkikalenteri.pdf