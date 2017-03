Kaupan liitto haluaa sanella, ei sopia

24.3.2017 12:14 | Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Ylemmät Toimihenkilöt YTN tarjosi Kaupan liitolle mahdollisuutta nykyaikaisen työehtosopimuksen solmimiseen kaupan alan ylemmille toimihenkilöille. Työantajaliitto ei halunnut istua neuvottelupöytään. YTN:n esittämä malli olisi edistänyt merkittävästi paikallista sopimista alan yrityksissä.

- Paikallisen sopimisen lisääminen on työnantajan toivelistalla, mutta todellisuudessa tahtoa ei siihen näemmä olekaan, sanoo kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula. - Ilman yhteistä raamia paikallista sopimista on mahdoton lisätä, kun yritystasolla työnantajalla ei ole kumppania, jonka kanssa sopia ylempien toimihenkilöiden asioista, Rantamaula muistuttaa.



Ylemmät toimihenkilöt alalla ovat pian ilman minkäänlaista sopimusta, kun jatkossa he eivät ole edes taannoin irtisanottujen keskusjärjestösopimusten piirissä. Oma sopimus takaisi tälle avainryhmälle reilut työehdot. Alan muilla henkilöstöryhmillä on sopimukset.



- Työaikoja ei noudateta asiantuntijoiden osalta ollenkaan, palkankorotuksia ei ole maksettu vuosiin isolle joukolle ja ylipäänsä työehtojen noudattaminen vaihtelee rajusti, luettelee Rantamaula. - Sopimuksen myötä näistä pitäisi neuvotella ja työantajaliiton kielteisyys on selvä merkki siitä, että sanelupolitiikalla halutaan jatkaa sopimisen sijaan, Rantamaula sanoo.



- Vaikuttaa siltä, että Kaupan liitto allekirjoittaa EK:n pyrkimykset työehtosopimuskulttuurin romuttamisesta, puheenjohtaja Heikki Kauppi huomauttaa. - On syytä kysyä, aloitetaanko tämä ylemmistä toimihenkilöistä, minkä jälkeen vuorossa ovat muut henkilöstöryhmät, kysyy Kauppi.



Kaupan liitto tarjosi sopimusneuvottelujen sijaan kumppanuutta tulevaisuushankkeessa. - Suhtaudumme erilaisiin työelämähankkeisiin myönteisesti, mutta niillä ei voi korvata työehtosopimusta, Kauppi sanoo.





Heikki Kauppi, puheenjohtaja, YTN

p. 040 504 1585



Ville-Veikko Rantamaula, YTN kaupan projektin vetäjä

p. 040 832 6682