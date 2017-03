Ennakkotiedote: Helsingin opetuslautakunta kokoontuu 28.3.2017

24.3.2017 12:56 | Helsingin opetusvirasto

Opetuslautakunta ja lautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuvat ensi viikon tiistaina. Kokousten esityslistat on julkaistu opetusviraston verkkosivuilla.

Hyviä oppimistuloksia kaikilla koulutusasteilla vuonna 2016

Peruskoulun päättävien nuorten koulutustakuu toteutui Helsingissä vuonna 2016 paremmin kuin keskimäärin koko maassa, todetaan kertomuksessa opetusviraston vuoden 2016 toiminnasta. Ammatillisessa koulutuksessa toteutuneiden lisäpaikkojen ja nivelvaiheen koulutusten sekä avointen opintojen myötä kaikille peruskoulun päättäville nuorille pystyttiin tarjoamaan opiskelupaikka. Oppimistulokset olivat hyviä kaikilla koulutusasteilla.

Suomenkielisen peruskoulun aloittavista oppilaista 88 % ja ruotsinkielisistä 95 % valitsi oman lähikoulun.

Peruskouluissa ja lukioissa elokuussa käyttöön otetut uudet opetussuunnitelmat lisäsivät oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta koulun toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Opetuksen vuosien 2016–2019 digitalisaatio-ohjelma edisti uusien opetussuunnitelmien toteutumista. Ohjelma käynnistyi innovatiivisilla pedagogisilla kokeiluilla yli 60 kokeilukoulussa. Lisäksi kaikilla kouluilla oli oma digitalisaatiohanke. Koulujen tueksi perustettiin asiantuntijaopettajaverkosto.

Maahanmuuttajille tarjottiin joustavia koulutuspolkuja kotoutumisen edistämiseksi. Kaikki perusopetusikäiset lapset saivat paikan valmistavassa opetuksessa. Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset vakinaistettiin. Stadin osaamiskeskuksen kautta nopeutettiin maahanmuuttajien mahdollisuuksia saada tutkintotavoitteinen opiskelupaikka.

Lisätiedot:

opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen, puh. 09 310 86200, liisa.pohjolainen@hel.fi

Perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmiä

yhteensä 21 peruskouluun

Opetusvirasto esittää, että perusopetuksen valmistavaa opetuksen ryhmiä on lukuvuonna 2017–2018 yhteensä 21 peruskoulussa. Opetus on tarkoitettu vasta Suomeen muuttaneille lapsille ja nuorille, joiden kielitaito ei vielä riitä suomen kielellä opiskeluun. Valmistavaa opetusta voidaan antaa joko ryhmässä tai omassa lähikoulussa sen mukaan, mikä on oppilaan kannalta tarkoituksenmukaista.

Kuluvana lukuvuonna valmistavan opetuksen ryhmissä on ollut 489 oppilasta. Lisäksi 101 oppilasta on saanut valmistavaa opetusta omassa lähikoulussaan. Koulut ovat saaneet tähän lisärahoitusta. Tätä niin sanottua inklusiivista mallia on kokeiltu noin 30 koulussa vuodesta 2014 lähtien, ja siitä on hyviä kokemuksia.

Elokuusta 2017 lähtien kaikki 1.–2.-luokkalaiset valmistavaa opetusta tarvitsevat lapset saavat valmistavaa opetusta lähikoulussaan. Tästä johtuen valmistavan opetuksen ryhmien tarve vähenee kouluissa.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valmistavan opetuksen rymistä vuosittain. Valmistavan opetuksen tarve voi muuttua lukuvuoden aikana, sillä uusien turvapaikanhakijoiden määrää on vaikea ennakoida etukäteen. Siksi opetusvirasto esittää, että perusopetukseen voidaan perustaa tarvittaessa määrärahojen puitteissa neljä uutta valmistavan opetuksen ryhmää.

Lisätiedot:

vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen, puh. 09 310 86232, marjo.kyllonen@hel.fi

Kymppiluokkaopetusta lukuvuonna 2017–2018 yhteensä 125 nuorelle

Opetusvirasto esittää, että perusopetuksen lisäopetusta eli kymppiluokkia on lukuvuonna 2017–2018 Pasilan, Käpylän ja Myllypuron peruskouluissa sekä Stadin ammattiopistossa, jossa on kaksi opetusryhmää. Ryhmissä on vähintään 20 opiskelijaa. Lisäopetuspaikkoja varataan yhteensä 125 peruskoulun päättäneelle, alle 18-vuotiaalle helsinkiläisnuorelle.

Lisätiedot:

vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen, puh. 09 310 86232, marjo.kyllonen@hel.fi

Lautakunnan kokouksen asialistalla on myös lausunnot kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteisiin lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä, aamu- ja iltapäivätoiminnan riittävyydestä 1.–4.-luokkalaisille sekä maksuttomasta ensiapuopetuksesta kaikille 6.- ja 7.-luokkalaisille.

Jaosto päättää suomenkielisen iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuonna 2017–2018.

