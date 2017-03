Koko perheen suuri EasySport-liikuntapäivä Itäkeskuksen uimahallissa

24.3.2017 14:30 | Helsingin liikuntavirasto

Itäkeskuksen uimahallissa (Olavinlinnantie 6) järjestetään suuri koko perheen EasySport-liikuntapäivä sunnuntaina 9. huhtikuuta kello 13.00-17.00. Tapahtumassa on tarjolla todella monipuolista sisä- ja vesiliikuntaa.

Päivä kannattaa aloittaa vaikka uimahallin liikuntasalin perheliikunnalla, jossa lapset ja vanhemmat pääsevät telmimään yhdessä. Liikuntasalissa on myös valvottu lasten liikuntaparkki yli 5-vuotiaille. Vanhemmat voivat jättää lapset liikuntaparkkiin ja suunnata itse vaikka kuntosalille, jossa tarjolla on ammattitaitoista laiteopastusta. Myöhemmin iltapäivällä liikuntasalissa järjestetään myös LIV Voima -jumppa, jonka jälkeen vuorossa on hieman kevyempi LIV Venyttely -jumppa.

Itiksen uima-altailla puolestaan järjestetään luonnollisesti vetisiä touhuja koko tapahtuman ajan. Lasten altaassa leikitään uimahallin vesileluilla, mutta tapahtumaan voi ottaa myös omat vesilelut mukaan. Opetusaltaassa järjestetään puolestaan vesijumppa ja veikeä vesidisco. Isossa altaassa voi kokeilla sup-lautailua, melontaa ja laitesukellusta. Lisäksi isossa altaassa kiipeillään ja vipelletään vesiliikuntarata Wibit Aquatrackin parissa. Tämä vesiliikuntarata on noin 20 metriä pitkä ja leveydeltään pari-kolme uimarataa. Aquatrackin kimpussa voivat temmeltää kaiken ikäiset, mutta rata on ainoastaan uimataitoisille eikä radalle voi mennä esimerkiksi kellukkeilla.

Kaikkiin Itäkeskuksen uimahallin EasySport-liikuntapäivän tapahtumiin voi osallistua pelkällä uimahallin sisäänpääsymaksulla (aik. 5,50e/lapset 2,50e/muut 3e).

Suuren EasySport-liikuntapäivän aikataulu:

Liikuntasali

13.30-14.00 perheliikuntaa

14.00-15.00 valvottu lasten liikuntaparkki yli 5-vuotiaille

15.00-15.50 LIV Voima -jumppa

16.00-16.50 LIV Venyttely -jumppa

Kuntosali

13.30-15.00 laiteopastusta

Lasten allas

13.00-17.00 lelu-uinti

Opetusallas

14.00-14.30 vesijumppa

15.00-15.30 vesidisco

Iso allas

13.00-17.00 sup-lautailua, melontaa, laitesukellusta, vesiliikuntarata Wibit Aquatrack