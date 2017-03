Suomen Franchising-Yhdistys palkitsi franchisingketjuja ja -yrittäjiä Franny Awards -juhlassa

25.3.2017 09:00 | Suomen Franchising-Yhdistys ry

Lehdistötiedote 25.3.2017 klo 9.00. Suomen Franchising-Yhdistys on valinnut Kotipizzan vuoden 2017 franchisingketjuksi. Kotipizza-ketjun vertailukelpoinen myynti kasvoi viime vuonna 16,3 prosenttia. Vuoden franchisingyrittäjänä palkittiin Laatutakuu-ketjun oululainen yrittäjä Tero Vaarala. Palkinnot julkistettiin ja jaettiin perjantai-iltana 24.3. Helsingissä järjestetyssä Franny Awards -juhlassa.

Pohjoismaiden suurin pizzaketju Kotipizza on uudistunut ja kasvanut voimakkaasti viime vuosina panostamalla laatuun, asiakaskokemukseen ja vastuullisuuteen. Samalla yrityksen toimitusjohtaja Tommi Tervanen on noussut julkisuuden hahmoksi ja aktiiviseksi yrittäjyyden puolestapuhujaksi. Vuoden 2016 lopussa Kotipizza-ketjuun kuului 258 ravintolaa. Kotipizza-ketjun vertailukelpoinen myynti kasvoi vuonna 2016 16,3 prosenttia ja Kotipizza Groupin pörssikurssi 82,5 prosenttia. Kotipizza on Suomen ensimmäinen pörssiin listautunut franchisingyritys.

”Franchisingyrittäjyys on ollut Kotipizzan toiminnan kivijalka jo kolmenkymmenen vuoden ajan”, sanoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen. ”Tämä palkinto onkin ennen kaikkea tunnustus yrittäjillemme. Yrittäjät ja heidän henkilökuntansa tekevät päivittäin valtavasti hienoa työtä Suomen parhaan asiakaskokemuksen puolesta. Ketjun tehtävänä on vain auttaa heitä tuossa työssä.”

Vuoden franchisingyrittäjänä Franny Awards -juhlassa palkittiin Laatutakuu-ketjun Tero Vaarala. Tero Vaarala on toiminut OmaTalonmies-yrittäjänä Oulussa yhdeksän vuoden ajan. Palkinnoista päättäneen asiantuntijaraadin mukaan asiakkaiden hyvinvointi on Vaaralalle sydämenasia, ja hän on valmis aina tekemään kaikkensa asiakkaidensa hyväksi.

”Franchisingyrittäjyydellä on ollut suuri rooli Suomen talouden kääntämisessä uudelleen kasvu-uralle. Franchisingin kasvu ja rooli työllistäjänä takaavat, että mallin merkitys koko kansantaloudelle kasvaa entisestään”, sanoo Suomen Franchising-Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Juha Vastamäki.

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 5 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.

Kuvia Franny Awards -tapahtumasta: akifoto2.1g.fi/kuvat/franny2017