Self Development -prosessi entistäkin intensiivisemmäksi osaksi Aalto EE:n johtamisohjelmia

27.3.2017 10:34 | Aalto EE

Self-development-osaamisen ja sovelletun neurotieteen asiantuntija Ben Nothnagel on nimitetty Aalto EE:n Senior Advisoriksi helmikuusta 2017 alkaen. Nimityksellä Aalto University Executive Education (Aalto EE) vahvistaa edelleen organisaatiotaan.

Nothnagel on toiminut valmentajana Aalto EE:ssä jo useiden vuosien ajan. Hänen suunnittelemastaan ja johtamastaan Self Development -prosessista on muodostunut Aalto MBA- ja EMBA-opintojen keskeinen kokemus. Nothnagelin sovelletun neurotieteen konseptit sisältyvät johtajuuden kehittämisohjelmiin myös monissa globaaleissa yrityksissä.

”Self Development -prosessi ja aiheeseen liittyvät osuudet johtamisohjelmissa vaikuttavat yleensä eniten hyvin omakohtaisella tasolla, sillä ne antavat osallistujille keinoja kehittyä itsensä johtamisessa. Ben Nothnagel on ollut ryhmämme keskeinen jäsen ja ansaitsee täyden tunnustuksen arvokkaasta panoksestaan ja sitoutumisestaan”, toteaa Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston käytäntöön suuntautunut professori.

Ben Nothnagel on koulutukseltaan asianajaja sekä MBTI Certified Interpreter, Certified Emotional Intelligence ja Certified SDI Conflict Management -kouluttaja sekä Big Five Personality -arvioija. Mittavan kosulttiuransa aikana hän on työskennellyt mm. seuraavien yritysten kanssa: Daimler, Nordea, Finnair, Michelin, GE, HP, Yahoo, Vaisala, Cargotec ja Danfoss.