Luonnonkivihankinnoissa pitäisi huomioida muutakin kuin halvin hinta

27.3.2017 09:31 | Kiviteollisuusliitto ry

Lehdistötiedote/Helsinki 27.3.2017. Kiviteollisuusliiton tekemä suhdannekysely valaa uskoa kotimaisen kivituotekysynnän myönteiseen kehitykseen lähivuosina. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Tampereella rakennetaan paljon ja nimenomaan kohteita, joissa luonnonkiven käyttö on luontevaa ja järkevää. Rakenteilla tai suunnitteilla on mittavia kauppakeskuksia, hotelleja ja kaupunkimiljöön kohennushankkeita. Kovan kulutuksen kohteeksi joutuvat rakennukset ja kulkuväylät ovat ominta graniitin käyttöaluetta.

Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan viime vuosi oli kiviteollisuudelle kaksijakoinen. Kotimarkkinoilla luonnonkivituotteiden kysyntä alkoi elpyä mutta vientimarkkinoilla oli vaikeaa; viennin arvo laski selvästi edellisestä vuodesta. Jauhiainen toivoo kuluvan vuoden aikana viennin kääntyvän nousuun.

Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo kääntää katseensa julkisiin hankkijoihin, jotka ovat merkittäviä kiven käyttäjiä. Viennin vaikeuksia voidaan korjata kotimaista kysyntää lisäämällä; tässä kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa. Ylitalo soisi julkisten hankkijoiden verorahoilla toteutettavien rakennus- ja infrainvestointien kohdentuvan suomalaisiin kivimateriaaleihin. Aivan liian usein tuijotetaan vain hankintahintaa miettimättä investointien elinkaarikustannuksia, ympäristövaikutuksia, vaikutuksia aluetalouteen tai työoloja, joissa kivi on tuotettu.

Tuore FinnWatchin raportti ”Sosiaalisesti vastuullisempia luonnonkiven julkisia hankintoja” antaa varsin ankean kuvan suomalaisten julkisten hankkijoiden kuten kuntien ja kaupunkien hankintapolitiikasta. Raportin mukaan Suomen julkisissa hankinnoissa ei huomioida juuri lainkaan alihankintaketjujen ihmisoikeuskysymyksiä. Usein pelkkä halpa hinta riittää kilpailutusten voittamiseen.

Olavi Selosesta Vuoden Kivimies 2017

Helsingissä 23.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin Vuoden kivimieheksi FT Olavi Selonen.

Olavi Selonen on toiminut luonnonkiviteollisuuden parissa niin tutkijana kuin yritysten palveluksessa. Tutkijan uraan mahtuvat jaksot K.H. Renlundin säätiössä ja Åbo Akademissa samoin kuin Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorina. Rakennuskivigeologiaan liittyvä dosentuuri Åbo Akademissa on jatkunut vuodesta 2001. Kivialan yritysten toiminta on tullut tutuksi louhinnan kehitystehtävissä Suomen Kiviteollisuus Oy:ssä ja Palin Granit Oy:ssä.

Selonen on julkaissut ahkerasti luonnonkiviin liittyviä raportteja, joita on julkaistu mm. Kiviteollisuusliiton julkaisusarjoissa. Hän on toiminut useissa luonnonkivialaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaisissa hankkeissa sekä ohjannut kivialaan suuntautuneita opinnäytetöitä.

Lisätiedot: tj. Pekka Jauhiainen, 0400 427620, tj. Ilkka Ylitalo, 0500 594497.

Lisätietoa luonnonkiviteollisuudesta: www.suomalainenkivi.fi.