KUTSU MEDIALLE: Miniatyyrimuotokuvien yksityiskohdat esiin yhdellä klikkauksella

27.3.2017 09:58 | Sinebrychoffin Taidemuseo

Tiedote 27.3.2017. Tervetuloa uusitun miniatyyrikabinetin esittelyyn keskiviikkona 5.4. klo 14-15 Sinebrychoffin taidemuseoon, Bulevardi 40.

Paul ja Fanny Sinebrychoffin taidekokoelma sisältää ainutlaatuisen kokoelman miniatyyrejä, pienikokoisia muotokuvamaalauksia. Miniatyyrimaalaukset olivat muisto- ja ystävyyslahjoja, joita voitiin kiinnittää sormukseen tai kaulariipukseen.

Miniatyyrien esillepano on uusittu ja paperiset teosluettelot on korvattu tablettitietokoneilla. Uudistus on osa Sinebrychoffin taidemuseon kotimuseon yleisötyön kehittämistä, jonka tavoitteena on tehdä taidekokoelmat helpommin yleisön saavutettaviksi. Miniatyyrit ovat erityisen haasteellisia katsottavia pienen kokonsa vuoksi. Nyt uusi tekniikka paljastaa maalauksen pienimmätkin yksityiskohdat ilman suurennuslasia.

Museo on saanut Oy Sinebrychoff Ab:lta 45 000 euroa lahjoituksena tälle vuodelle. Lahjoitus käytetään kotimuseon yleisötyön kehittämiseen. Miniatyyriesittelyn uusiminen on yksi tuen käyttökohteista.

Uusitussa ”miniatyyrikabinetissa” on seitsemän vitriiniä, jossa jokaisessa on 30-40 miniatyyriä. Tabletin helppokäyttöinen navigaatio näyttää ensin yleistekstin ja sitä koskettamalla aukeaa yleiskuva vitriinissä olevista miniatyyreistä. Koskettamalla näyttöä teoksen kohdalta, avautuu esille valitun miniatyyrin kuva molemmilta puolilta sekä teoksen tiedot. Katsoja voi itse suurentaa teoskuvaa haluamaansa kokoon, saaden näin näkyviin pienimmätkin yksityiskohdat.

Paul Sinebrychoff hankki kokoelmaansa laadukkaita teoksia ja oli kiinnostunut myös niissä kuvattujen henkilöiden historiasta. Kokoelmassa on noin kolmesataa miniatyyriä 1600-1800-luvulta. Suurin osa kokoelman teoksista on esillä.

Projekti on vaatinut monenlaista ammattiosaamista konservoinnista valokuvaamiseen ja ohjelmointiin. Amanuenssi Reetta Kuojärvi-Närhi toimi projektin vetäjänä ja suunnitteli teoksien esillepanon. Sveitsiläinen konservaattori Bernd Pappe on vaihtanut yli 100 miniatyyriteokseen uudet lasit ja myös konservoinut teoksia.

Työryhmä:

Reetta Kuojärvi-Närhi, projektin vetäjä ja suunnittelu

Bernd Pappe, konservointi

Simo Karisalo, valokuvaus

Ilkka Pykäläinen ja Reine Lukinmaa, ohjelmointi

Suvi Wirman, graafinen suunnittelu

Markku Nors, sisustusarkkitehti

Tiesitkö?

Miniatyyrimaalaukset ovat yleensä pyöreitä tai ovaalinmuotoisia. Ne maalattiin vesivärillä pergamentille, paperille tai norsunluulle kamelin, oravan tai soopelinkarvasta valmistetulla siveltimellä. Maalaamiseen riitti kolme 1-3 tunnin istuntoa. Monet miniatyyrimaalarit kiersivät asiakkaidensa luota toiselle, koska maalaustarvikkeet kulkivat helposti mukana.

Luento keskiviikkona 5.4 klo 18:

FM Reetta Kuojärvi-Närhi kertoo Paul Sinebrychoffin miniatyyrikeräilystä

Lisätietoja:

Museonjohtaja Kirsi Eskelinen, p. 0294 500 490, Kirsi.Eskelinen@siff.fi

Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja-Liisa Weckström, Oy Sinebrychoff Ab, p. 040 7276 730, Marja-Liisa.Weckstrom@sff.fi

Sinebrychoffin taidemuseo on osa Kansallisgalleriaa yhdessä Ateneumin ja Kiasman kanssa.

Kuvatiedot:

Cornelius Höyer (1741-1804): Tanssijatar Giovanna Bassi

Tekniikka: akvarelli ja guassi norsunluulle, 5,3 x 5,3 cm

Kansallisgalleria, Sinebrychoffin taidemuseo

Kuva: Kansallisgalleria, Hannu Aaltonen.