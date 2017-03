Uusi kehitysvammaisten palvelukoti avautuu pian Jyväskylässä

27.3.2017 10:25 | Attendo

Attendon uusi kehitysvammaisille tehty palvelukoti Attendo Jyvä Sysmäläntiellä valmistuu pian. Uuteen palvelukotiin pääsee muuttamaan viimeistään kesän kynnyksellä. Asukkaat tulevat Jyväskylästä ja lähikunnista. Asukkaaksi pääsee maksusitoumuksella.



Kiinteistön on rakennuttanut FinHoiva ky ja palvelutuotannosta vastaa Attendo. Uudessa asumisyksikössä on 15 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja palvelukodin pihapiirissä on 6 asunnon rivitalo tuettuun asumiseen. Tehostetun palveluasumisen palvelukodissa on henkilökunta paikalla ympärivuorokauden. Palvelukodissa on kolme viiden huoneen ryhmää ja jokaisella asukkaalla on omassa yksityisessä huoneessaan oma wc- ja saniteettitila. Palvelukodin pihapiirin rivitalossa asukkaat asuvat itsenäisemmin omissa asuinnoissaan ja saavat tarvittaessa tukea päivittäisiin toimiin henkilökunnalta.



- Toimintamme tavoitteena on edistää yksilöllistä ja aktiivista arkea. Uusi palvelukoti Jyväskylän Keljonkankaan rauhallisessa ympäristössä tarjoaa siihen hyvät puitteet, sanoo Erja Kaksonen Attendosta.



