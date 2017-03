Sotalaiva Naantalissa osaksi Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa

27.3.2017 10:19 | Naantalin Matkailu Oy

Naantalissa koetaan tänä kesänä historiallisia hetkiä kun yli 100

vuotta vanha von Fersen-luokan sotalaiva M/S Wilhelm Carpelan saapuu

Naantalin Venemessuille. Kaikki Suomen sodat nähnyt veteraanialus on

edelleen ajokunnossa ja se saapuu messuille omilla koneillaan.

Sotatoimien lisäksi alus on osallistunut Suomenlahden

miinanraivaustoimintaan ja toiminut pitkään yhteysaluksena Turun ja

Utön linnakkeen välillä.



-Aloitimme jo vuosi sitten valmistelemaan Suomen 100 –vuotisjuhlien

näkymistä Naantalin Venemessuilla. Oli selvää, että messuille pitäisi

tuoda esille jokin merkittävä alus, jonka vaiheet liittyvät tiiviisti

Suomen historiaan ja kohtalon hetkiin. Varsinaisissa sotatoimissa

mukana olleita aluksia ei vesillä enää kovin montaa ole jäljellä,

kertoo Naantalin Venemessujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto.



-Pitkän prosessin ja erinäisten neuvottelujen jälkeen päädyimme

tuomaan messuille M/S Wilhelm Carpelanin. Aluksessa tiivistyy Suomen

merenkulun ja laivaston historia. Olemme todella ilahtuneita myös

siitä, että Valtioneuvoston kanslia on liittänyt M/S Wilhelm

Carpelanin Naantalin vierailun Suomen itsenäisyyden

satavuotisjuhlavuoden 2017 viralliseen ohjelmaan, Levanto jatkaa.



Venemessuille saapuva M/S Wilhelm Carpelan on rakennettu Helsingissä

Kone ja Silta Oy:n telakalta Venäjän keisarillisen laivaston käyttöön

vuonna 1915. Aluksen pituus on 18,3 metriä, leveys 3,9 metriä, syväys

1,8 metriä ja uppouma lastattuna noin 20 tonnia. 80 hv:n

petrolimoottori antoi alun perin nopeudeksi noin 10 solmua. Alukseen

on myöhemmin vaihdettu moottoriksi 180 –hevosvoimainen Valmet 815D

dieselmoottori.



Wilhelm Carpelan palveli laivaston käytössä vuoteen 1977 saakka,

jolloin se myytiin yksityisomistukseen. Erinäisten vaiheiden jälkeen

alus päätyi Merimuseo Forum Marinumin hallintaan vuonna 2014. Tämän

jälkeen alukseen on asennettu jälleen miinanraivauskalusto ja tällä

hetkellä alus edustaakin historiallista miinanraivaajaa.

Museoviraston perinnelaivarekisteriin alus kirjattiin vuonna 1995.



-M/S Wilhelm Carpelan on Naantalin Venemessuilla yleisön

ihasteltavissa perjantaista sunnuntaihin. Aluksen historian lisäksi

messuilla yleisölle kerrotaan miinanraivauksesta ja siitä,

mitenvaltava urakka Suomenlahden miinanraivaus on kokonaisuudessaan

ollut.

Itse asiassa sodanaikaisia miinoja löytyy Suomen rannikolta

edelleen,Levanto kertoo.



