KYKY-torin messuilla etsitään kehittämiskohteita kouluihin

Hyvä median edustaja, tervetuloa seuraamaan, kuinka Espoon kaupunki ja yritykset ideoivat yhdessä koulujen toiminnan kehittämistä KYKY-torin messutapahtumassa torstaina 30.3.2017 klo 12–15 kauppakeskus Ison Omenan palvelutorilla (Suomenlahdentie 1, Espoo).

Messutapahtumaan osallistuu sekä suomen- että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukioiden henkilöstöä ja oppilaita. Lisäksi mukana on yrityksiä ja yhteisöjä, jotka tarjoavat osaamistaan opetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen ja oppimisen edistämiseen.

Toritapahtuman ohjelma

12.00 Tervetuloa

12.05 Terveisiä Sunan koulusta

12.20 KYKY-toiminnan esittely

12.40 KYKY-torin yritysten esittelyt, noin 5 min/yritys

13.40 Koulujen kokemuksia

14.00 Messupisteisiin tutustumista ja keskustelua

15.00 Tilaisuus päättyy

Media voi haastatella osallistujia kello 11.30–12 ja 15–15.30.

Jos twiittaat tilaisuudesta, käytäthän tunnistetta #KYKY2017.

Ilmoitathan tulostasi viimeistään keskiviikkona 29.3.: minna.a.kukkonen@espoo.fi.

Faktat haltuun: Mikä KYKY?

KYKY on lyhenne ”koulujen ja yritysten kiihdytetystä yhteiskehittämisestä”. Kyseessä on toimintamalli, jossa etsitään konkreettisia tapoja paitsi koulujen kehittämiseen, myös suomalaisten yritysten liiketoiminnan kiihdyttämiseen. KYKY-toiminta tarjoaa myös espoolaisille lapsille ja nuorille oppimisympäristön, jossa he tutustuvat yrittäjyyteen, tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan.

KYKY-tori on sähköinen kohtaamispaikka yritysten ja yhteisöjen ideoille. Palvelutorilla järjestettävässä messutapahtumassa KYKY-torilaiset kohtaavat kasvotusten.

Yritysten ja koulujen yhteistyönä on jo syntynyt uusia ratkaisuja oppimisen ja kasvun tueksi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa – tätä on avattu KYKY-toimintamallin esittelyvideolla.