EMBARGO: Keski-Pasilan Fredikanterassin taidekilpailun voitti Akseli Leinosen Ecology stone

Keski-Pasilassa rakenteilla olevan Triplan edustalle tulevan Fredikanterassin taidekilpailun on voittanut Akseli Leinosen ehdotus Ecology stone. Kilpailussa haettiin pysyväluonteisia, paikkasidonnaisia teoksia, jotka vahvistavat Fredikanterassin luonnetta kohtaamis- ja viihtymispaikkana. Teosten toivottiin luovan alueelle ainutlaatuista identiteettiä ja tarjoavan uusia näkökulmia niin alueen asukkaille kuin muillekin kaupunkilaisille ja Pasilassa liikkuville.

Helsingin kaupunki ja YIT Rakennus Oy järjestivät 19.1.2016–15.2.2017 yleisen, kaksivaiheisen kilpailun Pasilansillan jalankulkualueelle sijoittuvasta julkisesta taiteesta. Helsingin kaupungilla yhteistyötä kaupunginkanslian ja taidemuseo HAMin kanssa tekivät kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto ja rakennusvalvontavirasto.

Keski-Pasilan mittavan uudistumisen on jo käynnistänyt Tripla-keskuksen rakentaminen Pasilan aseman ympärille. Julkisen ulkotilan laatuun ja viihtyvyyteen panostetaan voimakkaasti. Pasilansilta muutetaan leveäksi kaupunkimaiseksi kaduksi. Uusi Pasilan asema ja Triplan kauppakeskus valmistuvat syksyllä 2019 ja Triplan toimistot sekä asunnot vuoteen 2021 mennessä.

Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyi 15.9.2016 ja siihen osallistui 148 ehdotusta, joista kahdeksan valittiin kilpailun toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijät olivat Kirsi Kaulanen, Laura Könönen, Akseli Leinonen, Lotta Mattila, Jarmo Mäkilä, Risto Pentikäinen, Tiina Raitanen sekä työryhmä Pentti Kareoja, Aimo Katajamäki & Marko Pulli. Toinen vaihe päättyi 15.2.2017.

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kilpailun voittajaksi ehdotuksen Ecology stone, jonka tekijä on Akseli Leinonen.

Maamerkkimäinen ja dramaattinen Ecology stone

Palkintolautakunta pitää Ecology stone -ehdotuksen ideaa tuoreena ja mielenkiintoisena. Teos on dramaattinen ja sisältää vahvan jännitteen sekä luo mielenkiintoisen kontrastin luonnon ja rakennetun ympäristön välille. Teoksen sommittelu on poikkeuksellisen onnistunut ja luova suhteessa annettuun tilaan ja se toimii maamerkkinä. Teos elää hienovaraisesti ajan mukana.

Kilpailun toisen palkinnon saa Tiina Raitasen ehdotus Reminiscence, jonka palkintolautakunta katsoo kekseliäästi ja ennakkoluulottomasti käsittelevän paikan historiaa ”kaupunkiarkeologisin” keinoin. Ehdotuksessa muotokieli on kiinnostavaa ja se muodostaa rohkean ja tinkimättömän kokonaisuuden.

Jaetulle kolmannelle sijalle nousivat Jarmo Mäkilän ehdotus Jätinlinna ja Lotta Mattilan Puro. Jarmo Mäkilän Jätinlinna on tarinallinen. Teoksen kerronnallisuus on tuotu esiin leikkisästi kolmiulotteiseen muotoon, mutta se sisältää myös tummempia vivahteita.

Lotta Mattilan Puro ottaa palkintolautakunnan mukaan herkällä eleellä laajan tilan haltuun ja sen mittakaava on inhimillinen. Teos on helposti lähestyttävä ja sen luontoaiheen käsittely on huomioitu paikallisuuden näkökulmasta.

Palkintolautakunta halusi myös jakaa kunniamaininnan Laura Könösen ehdotukselle Still life. Teos on dynaaminen ja sen mittakaava on kunnianhimoinen. Teoksessa staattiseen materiaaliin on saatu liikkeen tuntu.

Kilpailun palkintolautakunnan muodostivat Helsingin taidemuseo HAMista museonjohtaja Maija Tanninen-Mattila, amanuenssi Jari Björklöv sekä kokoelma-assistentti Satu Oksanen, projekti-insinööri Petri Hoppula kaupunginkansliasta, arkkitehti Elina Suonranta kaupunkisuunnitteluvirastosta, arkkitehti Pia Rantanen rakennusvirastosta, yliarkkitehti Henna Helander rakennusvalvontavirastosta, Triplan ralennuttamisesta vastaavajohtaja Jarkko Pakkala YIT Rakennus Oy:stä, SAFA arkkitehti Kalle Soini Arkkitehdit Soini & Horto Oy:stä, kuvataiteilija Terike Haapoja sekä Suomen taiteilijaseuran valitsemat taiteilijajäsenet kuvanveistäjä Pekka Kauhanen sekä kuvataiteilija Anne Tamminen. Kilpailun puheenjohtajana toimi Maija Tanninen-Mattila HAMista ja sihteerinä Mari Kemppinen YIT Oyj:stä.

Kilpailuehdotuksia esittelevä näyttely on avoinna yleisölle 29. huhtikuuta saakka info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2, 00100 Helsinki). Kilpailun voittaja Akseli Leinonen ja toiseksi tullut Tiina Raitanen esittelevät teoksiaan Laiturilla lauantaina 8. huhtikuuta kello 14.

Prosenttiperiaatteella taidetta

Kaupunki päättää teosten toteutuksesta erikseen. Teosten toteuttamisen mahdollistaa Keski-Pasilassa käytössä oleva prosenttiperiaate, jonka mukaisesti kaupungin infrastruktuurihankkeiden kustannuksista kyseisellä alueella käytetään taiteeseen noin yhtä prosenttia vastaava osuus. Tavoitteena on toteuttaa ainakin yksi kilpailuehdotusten mukainen taideteos alueen rakentamisen yhteydessä vuosina 2017–2021. Keskustakorttelin yleisillä jalankulkualueilla ja torniaukiolla pyritään myös edistämään Keski-Pasilan taidekonseptia tukevia yksityisiä taidehankkeita.

Keskustakorttelin jälkeen rakennettavissa Keski-Pasilan Ratapihakortteleissa on asetettu tavoitteeksi, että taidehankkeita toteutetaan tulevien tontinluovutusten yhteydessä kerättävillä varoilla.

Kuvia kilpailuehdotuksista: http://aineistopankki.hel.fi/l/GCPD5qshbS2w

