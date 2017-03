Perussopimukseen ja hallintosääntöön muutoksia

Tays on edelleen Suomen tuottavin yliopistosairaala 24.3.2017 08:37

Tampereen yliopistollinen sairaala on onnistunut jälleen parantamaan tuottavuuttaan muihin yliopistollisiin sairaaloihin verrattuna. Taysissa episodituottavuus on noussut neljässä vuodessa yhteensä 15 prosenttia, mikä on selvästi muita yliopistosairaaloita parempi. Tiedot ilmenevät THL:n vastikään julkaistusta vuotta 2015 koskevasta tilastosta. Sen mukaan Taysin tuottavuuden kasvu on neljättä vuotta peräkkäin yliopistosairaaloiden suurinta. Tays oli vuonna 2015 selkeä ykkönen potilaan yksittäisen sairauden vuoksi saaman hoidon tuottavuudessa ja toisena hoitojaksojen tuottavuudessa. Myös Vammalan ja Valkeakosken sairaalat pärjäsivät tuottavuusvertailussa kohtalaisen hyvin. Tuottavuuden kehitykseen vaikuttavat sekä kustannukset että palvelutuotanto. Taysissa hoitotoiminnan kustannusten kehitys vuosina 2011-2015 on ollut maltillisinta muihin yliopistollisiin sairaaloihin verrattuna. Tays myös onnistui pitämään kustannukset vuonna 2015 edellisvuoden tasolla, kun muissa yliopistosairaaloiss