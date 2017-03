Diakoniapuiston puistometsää siistitään yhteistyöllä 29.3.2017

27.3.2017 14:48 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Diakoniapuiston puistometsää siistitään 29.3.2017 klo 10 alkaen rakennusviraston ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteistyöllä. Tarkoitus on poistaa huonokuntoisia puita, vesakkoa sekä pensaikkoa. Näin jäljelle jäävät puut ja muut kasvit saavat elintilaa menestyäkseen, yleisilme tulee siistimmäksi ja näkyvyys paranee. Tämä mm. lisää turvallisuutta alueella ja vähentää roskaantumista. Diakoniapuisto sijaitsee Helsinginkadun, Kolmannen linjan ja Alppikadun välisellä alueella.

Helsinginkadun, Kolmannen linjan ja Alppikadun välisellä alueella sijaitsee pieni puisto, joka kantaa nimeä Diakoniapuisto. Puistosta on iso osa puistometsää, jossa kasvaa luonnonkasvillisuutta, lehtipuustoa, ja pensaita. Puistometsät ovat tärkeitä virkistyskeitaita ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjiä kaupungissa. Ne elävöittävät kaupunkikuvaa, sitovat ilman epäpuhtauksia ja edistävät asukkaiden hyvinvointia. Puistometsät tarvitsevat hoitoa kestääkseen kaupunkiympäristössä elinvoimaisina.

Idea alueen siistimisestä tuli Diakonissalaitoksen ympäristötyöryhmältä. He lähestyivät rakennusvirastoa ja kertoivat haluavansa tehdä jotain lähialueensa hyväksi. He ehdottivat kohteeksi naapurustossaan olevaa puistometsää, jotta siitä saataisiin edustavampi sekä turvallisempi.

Alueella on hyvin paljon liikennettä varsinkin kesäisin, koska sen kautta kuljetaan Linnanmäelle. Tulevat talkoot ovat osa Diakonissalaitoksen ympäristötyötä, jonka tarkoitus on vahvistaa sekä ympäristön että heidän asukkaiden ja asiakkaiden tunnetta siitä, että he ovat oman alueensa täysivaltaisia jäseniä.

Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja aktiivinen vuorovaikutus alueen muiden toimijoiden kanssa lisäävät asuinalueen turvallisuutta. Talkoisiin ovat tervetulleita kaikki halukkaat ja talkoolaisille on tarjolla juotavaa ja pientä purtavaa Diakonissalaitoksen tarjoamana.