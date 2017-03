Habitaren nuoret suunnittelijat

28.3.2017 10:00 | Messukeskus

Habitaren nuorten tulokkaiden alueelle, Talentshopiin, valittiin tänä vuonna neljä suunnittelijaa: Saija Halko, Tero Kuitunen, Erin Turkoglu ja Aoi Yoshizawa. Talentshop esittelee nuorten suunnittelijoiden The Blockissa nousevia tekijöitä, joilla on oma suunnittelijaidentiteetti, mutta jotka ovat vielä tuntemattomia suurelle yleisölle. Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2017

Habitaren nuorten suunnittelijoiden The Blockin Talentshop esittelee suomalaiselle ja kansainväliselle yleisölle uransa alkutaipaleella olevia kiinnostavia nousevia suunnittelijatähtiä. Neljää suunnittelijaa yhdistää korkealaatuinen työ ja tinkimättömyys. Kaikilla on jo oma näkemys ja suunnittelijaidentiteetti.

Talentshop-näyttely järjestetään nyt kolmatta kertaa. Jokainen Talentshopiin valittu saa käyttöönsä osaston The Block -alueelta, missä he voivat esitellä osaamistaan laajemmin. Talentshopin on kuratoinut Imu Design -kollektiivi. Talentshopissa on kolmen vuoden aikana esitelty 18 nousevaa muotoilijakykyä.

The Block esittelee suomalaista muotoilua

Habitaren nuorten suunnittelijoiden alue The Block on kansainvälisesti katsottuna monipuolisin ja laajin suomalaisen nykymuotoilun ja muotoilijoiden esittelypaikka. Nuorten lahjakkuuksien Talentshop-näyttelyn ja prototyyppien Protoshop-näyttelyn lisäksi The Blockissa esittäytyvät suomalaiset muotoilukoulut sekä yksittäiset nuoret muotoilijat.

The Blockin kokoaa Habitaren kanssa yhteistyössä Imu Design, joka tuottaa ja kuratoi alueelle Protoshop- ja Talentshop-näyttelyt. Imu design on kolmen muotoilijan, Elina Aallon, Krista Kososen ja Saara Renvallin, vuonna 2002 perustama omaehtoinen näyttelyorganisaatio, joka on kasvanut opiskelijoiden sivuprojektista varteenotettavaksi asiantuntijaksi suomalaisella designkentällä.



Talentshop 2017

Saija Halko

Saija Halko on helsinkiläinen keramiikkaan ja lasiin erikoistunut muotoilija Aalto yliopiston

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Hän muotoilee arkeen sopivaa esineistöä, jossa yhdistyvät hiljaiset, pelkistetyt muodot ja laadukkaat materiaalit. Erilaisten valmistustekniikoiden ja materiaalituntemuksen avulla Saija Halko luo uusia ideoita ja korostaa luonnon materiaalien tuntua ja kauneutta.

www.saijahalko.com

halkosaija@gmail.com

Instagram: @saija.halko

Tero Kuitunen

Tero Kuitunen on helsinkiläinen muotoilija, jonka tyyliä voisi kuvailla skandinaaviseksi leikkisyydeksi. Töille tunnusomaista ovat vahvat värit, materiaalien ja muotojen leikki ja huumori. Valinnoillaan Tero Kuitunen haluaa herätellä katsojassa iloa, hämmennystä ja oivalluksia. Tero Kuitusta kiinnostaa muotoilun haptisuus eli koskeminen ja koskettaminen.

www.terokuitunen.com

terotimantti@gmail.com

Instagram: @tero_kuitunen_design

Erin Turkoglu

Erin Turkoglu on helsinkiläinen, turkkilaissyntyinen muotoilija, joka inspiroituu kokeilemisesta ja uusista prosesseista. Materiaalien ja värien hienovarainen suhde sekä käsityön korkea laatu ovat tunnusomaista hänen materiaalilähtöisille töilleen. Erin Turkoglu työskentelee laajasti erilaisten materiaalien ja tekniikoiden parissa ja luo taiteen ja muotoilun rajapinnalle sijoittuvia kalusteita, astioita sekä tekstiilejä.

erinturkoglu.com

erin.trk@gmail.com

Instagram: @erin.trk

Aoi Yoshizawa

Helsinkiläinen, japanilaissyntyinen suunnittelija Aoi Yoshizawa on erikoistunut materiaali-, väri- ja pintasuunnitteluun. Aoi Yoshizawa on suunnitellut pintoja ja kuoseja muodin ja sisustuksen käyttöön. Hän arvostaa erilaisia valmistamisprosesseihin liittyviä tekniikoita ja ammattitaitoa ja omassa työssään etsii näiden hyödyntämiseen jatkuvasti uusia keinoja. Hänen töissään abstraktit muodot ja värit yhdistyvät tunnelmiin, kokemuksiin ja muistoihin.

www.aoiyoshizawa.com

aoiyoshizawa@gmail.com

Instagram: @moiaoi



