Muotoilijat hakevat valmistajia Protoshop-näyttelyssä

28.3.2017 09:59 | Messukeskus

Habitaren prototyyppien näyttely Protoshop kokoaa nuorten suunnittelijoiden tuoteideat yhdeksi näyttelyksi. Habitaren nuorten suunnittelijoiden The Blockiin sijoittuva Protoshop-näyttely esittelee 12 aivan uutta tuoteideaa yleisölle ja valmistajille. Mukaan on valittu esimerkiksi säilytysratkaisuja ja valaisimia. Habitare järjestetään 13.–17.9.2017.

Protoshop-näyttely tarjoaa näkymän siihen, mikä nuoria suunnittelijoita juuri nyt kiinnostaa. Tuoteidean saaminen mukaan Protoshopiin houkuttelee suunnittelijoita, ja näyttelyyn lähetettiin tänä vuonna 138 ehdotusta. Vuoden 2017 Protoshopiin valittiin 12 tuoteideaa, jotka tarjoavat oivaltavia näkökulmia esinemaailmaamme. Suunnittelijat työstävät tuoteideansa prototyypeiksi kevään aikana ja valmiit työt esitellään ensimmäistä kertaa Habitaressa.

Tavoitteena tuotantoon pääsy

Tuotevalinnat tekee Protoshopin kuratoinnista ja tuotannosta vastaava Imu Design, johon kuuluvat muotoilijat Elina Aalto, Krista Kosonen ja Saara Renvall. Mukana oli myös Habitaren ohjelmajohtaja Laura Sarvilinna. Vuosien kokemuksella Aalto, Kosonen ja Renvall poimivat Protoshopiin ehdotuksia, joissa on selvää tuotepotentiaalia ja jotka tarjoavat käyttäjälleen jotain aidosti uutta.

Protoshopissa esiteltyjä ideoita on vuosien aikana päätynyt tuotantoon ja esimerkiksi Innojokin, Lapuan Kankureiden, New Worksin, Hakolan ja Saas Instrumentsin valikoimiin. Vuoden 2016 Protoshop-töistä Hanna Särökaaren Kerä-amppeli on tulossa myöhemmin tänä vuonna tanskalaisen Woudin mallistoon.

The Block esittelee suomalaista muotoilua

Habitaren nuorten suunnittelijoiden alue The Block on kansainvälisesti katsottuna monipuolisin ja laajin suomalaisen nykymuotoilun ja muotoilijoiden esittelypaikka. Nuorten lahjakkuuksien Talentshop-näyttelyn ja prototyyppien Protoshop-näyttelyn lisäksi The Blockissa esittäytyvät suomalaiset muotoilukoulut sekä yksittäiset nuoret muotoilijat.

The Blockin kokoaa Habitaren kanssa yhteistyössä Imu Design, joka tuottaa ja kuratoi alueelle Protoshop- ja Talentshop-näyttelyt. Imu design on kolmen muotoilijan vuonna 2002 perustama omaehtoinen näyttelyorganisaatio, joka on kasvanut opiskelijoiden sivuprojektista varteenotettavaksi asiantuntijaksi suomalaisella designkentällä.

Protoshop 2017:

Jussi Alanen: HOOK - uudenlainen tulkinta kevyestä seinähyllystä.

Lassi Alestalo: A4 - tyylikkäästi toteutettu valaisin, jonka ilmeen käyttäjä voi itse viimeistellä.

Kristoffer Heikkinen: ROD - pienten tilojen oivaltava yleissäilytyskaluste sekä SPARE - kekseliäs, vähistä osista koostuva kaluste, joka muuttuu varavuoteeksi

Liinu Kivioja, Kamomilla Sarajärvi, Hanna Särökaari: OKSA - 2010-luvun kranssi heille, jotka eivät ole kranssi-ihmisiä

Maarit Peräsuo: BETULA - riisutun kaunis, luonnonmateriaalien ehdoilla suunniteltu penkki.

Julia Popova: MAJAKKA - salaperäinen, materiaaleja yhdistelevä pöytävalaisin.

Meri-Tuuli Ellen Porras: LEHVÄ - persoonallinen ja hauska ilmoitustaulu.

Lea Randebrock: IVAN - sympaattinen, värisävyillä leikkivä valaisin.

Juha Ryhänen: MAI - fiksu, vähillä osilla aikaan saatu vaatesäilytyskaluste.

Riku Toivonen: TANELI NELONEN - fiksu ja monipuolinen säilytyskalustesarja

Laura Väre: 7 - painovoimalla leikkivä minimalistinen pöytävalaisin.

Tuotekuvia Protoshop-töistä saatavilla viikolla 25.



