HUS hyväksyi Suomen Biopankkiosuuskunnan perustamisen

HUS:n hallitus päätti osaltaan perustaa Suomen Biopankkiosuuskunnan, johon liitetään kaikki Suomessa toimivat biopankit.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä on suositellut yhteisen palveluntuottajan perustamista ja se on päätetty muodostaa osuuskuntamuotoiseksi. Osuuskunnan jäseniä ovat viisi suomalaista yliopistoa ja niihin liittyvät yliopistolliset sairaanhoitopiirit.



HUS:lla ja Helsingin yliopistolla on yhteinen biopankki nimeltään Helsingin Biopankki, joka on nopeasti noussut Suomen suurimmaksi alueelliseksi biopankiksi. Viime vuonna Helsingin Biopankkiin siirrettiin 1,4 miljoonan potilaan kudosnäytteet.



Tällä hetkellä potilailta kerätään heidän suostumuksellaan verinäytteitä. Helsingin Biopankin tavoitteena on kerätä 200 000 verinäytettä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Nyt perustettava Biopankkiosuuskunta vastaa jatkossa tietojärjestelmien kehittämisestä, toiminnan jatkorahoituksen hankinnasta ja markkinoinnista. Tavoitteena on kansainvälisesti uskottavan aseman saavuttaminen.



Osuuskunnan rahoitus tulee aluksi osuuskunnan jäsenten pääomasijoituksista. Jokainen jäsen sijoittaa 125 000 euroa. Lisäksi valtio rahoittaa tänä vuonna osuuskuntaa miljoonalla eurolla. Jatkossa rahoitusta haetaan STM:ltä, Tekesilta ja Sitralta.

Lean-kehittämishanketta esiteltiin



HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi esitteli hallitukselle HUS:n Lean-kehittämishanketta. Lean-yksikkö aloitti toimintansa tämän vuoden alusta, mutta Lean- kehittämistä on tehty HUS:ssa jo usean vuoden ajan. Yksikössä työskentelee neljä Lean-valmentajaa ja yksi puolipäiväinen ylilääkäri.



- HUS on tuonut Leanin Suomen terveydenhuoltoon ja se on levinnyt hyvin koko maahan, Mäkijärvi sanoi.

Käytännössä Lean tarkoittaa sitä, että jossain yksikössä useaa ammattiryhmää edustava ryhmä listaa kehittämiskohteita, joista sitten valitaan muutama jatkokehittelyyn. Tämän jälkeen tehdään päivittäisjohtamisen taulu, johon merkitään päivittäin aikaisemmin sovitut ja mitatut asiat. Tuloksena asiat sujuvat entistä paremmin ja nopeammin.

- Esimerkiksi magneettikuvauksiin oli pitkät jonot. Lähdimme ensin leanaamaan magneettikuvauksia Jorvin sairaalassa, jonka jälkeen levitimme hyvää käytäntöä muualle HUS:iin. Tuloksena magneettikuvauksiin pääsee nykyään alle kahdessa viikossa kun ennen piti odottaa kuusi viikkoa, Mäkijärvi sanoi.



