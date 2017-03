Vakiosta 75 000 euroa Uuteenkaupunkiin, Espooseen ja kahdelle Helsinkiin

Loton potti nousee 2,4 miljoonaan euroon 25.3.2017 22:44

Tämän viikon lottoarvonnassa (kierros 12/2017) ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla (kierros 13/2017) lottopotissa on 2,4 miljoonaa euroa. Loton kierroksen 12/2017 oikea rivi on 2, 13, 15, 17, 24, 33, 39 ja lisänumero 26. Tuplausnumeroksi arvottiin 38. Kierrokselta löytyi kolme 6+1-tulosta, joilla kullakin voittaa 69 672 euroa. Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 4 8 8 8 8 4. Lomatonnin voittorivi on Sydney 4. Lottokoneen käynnisti taitoluistelija Laura Lepistö. Lähetyksessä virittäydyttiin lähestyvien taitoluistelun MM-kotikisojen tunnelmaan sekä kuultiin, millä mielin Emmi Peltonen odottaa ensimmäisiä aikuisten arvokilpailujaan. Ensi viikolla (kierros 13/2017) lottopotissa on noin 2,4 miljoonaa euroa.