Seinäjoki panostaa työntekijöidensä turvallisuuteen – uusi henkilökohtainen hälytyslaite pilottikäyttöön

Kiertävät terveydenhuollon työntekijät saattavat kohdata työssään ajoittain uhkaavia tilanteita. Heidän on pystyttävä tarvittaessa hälyttämään apua nopeasti ja huomaamattomasti. Seinäjoen kaupunki haluaa parantaa työntekijöidensä turvallisuutta, ja lähti pilotoimaan uudenlaista turvahälytysjärjestelmää yhdessä GPS-paikantimien teknologiajohtaja Yepzon Oy:n ja palveluntarjoajana toimivan Securitaksen kanssa.

Pilotissa osa Seinäjoen kouluterveydenhoitajista sekä kotihoidon ja päihdehoidon työntekijöistä sai käyttöönsä uudet henkilökohtaiset Yepzon™ Freedom -turvalaitteet. Hälytys- ja paikannustoimintoja yhdistävät Freedomit integroitiin Securitaksen lähetinjärjestelmään. Kun käyttäjä painaa turvahälyttimen nappia, hälytys lähtee sekunneissa Securitaksen valvontahuoneeseen, josta avun tarvitsija paikannetaan hetkessä.

Eri laitteiden parhaat puolet yksissä kuorissa



Seinäjoen terveydenhuollon työntekijöillä on ollut erilaisia hälytinlaitteita käytössään jo ennen pilottia. Käyttäjät ovat kuitenkin kokeneet ne liian suurikokoisiksi ja monimutkaisiksi käyttää. Lisäksi ne kuluttavat valtavasti akkua ja osassa on liian lyhyt kantama. Suurin haaste etenkin kouluterveydenhoitajilla on ollut se, että laitteet ovat paikkaan sidottuja.

– Freedom on pienikokoinen henkilökohtainen hälytyslaite, joten se kulkee käyttäjän mukana kaikkialle. Sen kautta avun hälyttäminen on yksinkertaista – apu on aina käytännössä napinpainalluksen päässä, kertoo Yepzon Oy:n toimitusjohtaja Otto Linna.

Seinäjoella Freedomista innostuttiin välittömästi.

– Freedom on toimivampi ja varmempi kuin muut käyttämämme laitteet. Siinä yhdistyy kaikkien laitteiden parhaat puolet kustannustehokkaassa paketissa, kertoo Seinäjoen kaupungin teknisen valvonnan ja turvallisuuspalveluiden valvomoesimies Jani Häkkinen.

Yepzon™ Freedom on ensimmäinen itsenäinen paikannus- ja hälytyslaite, joka käyttää niin Wi-Fi-, 3G- kuin GPS-teknologiaa. Näin laite paikantaa kantajansa nopeasti ja tarkasti – olipa hän sitten ulko- tai sisätiloissa.

– Yleensä työntekijän asiakaskäynnin osoite on tiedossa. Jos hän kuitenkin joutuu jostakin syystä pakenemaan asunnosta, laite näyttää hänen sijaintinsa metrin tarkkuudella, Häkkinen huomauttaa.

Pilotille todennäköisesti jatkoa

Laitteet ovat nyt olleet käyttäjillä käytössä noin kuukauden. Niitä on kehuttu sopivan kokoisiksi, kevyiksi ja helppokäyttöisiksi. Häkkisen mukaan pilotin alku näyttää lupaavalta. Mikäli pilotti jatkuu odotusten mukaisesti, sitä tullaan laajentamaan.

– Tavoitteemme on ottaa Yepzonin laitteet käyttöön vakituisesti pilotin jälkeen sitä mukaa kun laitekantaa uusitaan tai uusia käyttäjiä tulee.



