Yrittäjät Tekesin pilkkomisesta: Voi heikentää tuottavuutta ja tuloksia

28.3.2017

Suomen Yrittäjät näkee hallituksen linjauksessa Finpron ja Tekesin rakennejärjestelystä jotain hyvää mutta paljon huonoa pk-yritysten asiakaspalvelun ja vienninedistämisen näkökulmasta. Erityisesti kotimaata koskeva järjestely ihmetyttää Yrittäjiä.

– Ulkomaanverkkoa koskeva ehdotus on hyvä, jos lisätään vienninedistämisen resursseja ulkomailla. Asiakkaiden kannalta on hyvä, ettei Finpron verkosto siirry UM:n alle. Tiivistä yhteistyötä UM:n kanssa kuitenkin tarvitaan, jotta voimavarat ovat tehokkaassa käytössä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. Hän on asiaa valmistelevassa työryhmässä, jonka työ on kesken.

Yrittäjät ei kannata hallituksen julkistettua linjausta lakkauttaa nykymuotoinen Finpro ja pilkkoa nykyinen Tekes siten, että työ- ja elinkeinoministeriön alle syntyy mainituista uusi virasto, ja sen alle uusi yhtiö.

– Mallissa lopetetaan nykymuotoinen Finpro ja jaetaan Tekes ilman, että on selkeää tietoa siitä, mitä hyötyä siitä olisi yrityksille. Mikä on hyöty, jos yhden viraston ja yhtiön yhdistelmästä tehdään yhden viraston ja yhtiön yhdistelmä? Muutos on hallinto- eikä asiakaslähtöinen, Pentikäinen sanoo.

– On vaarana, että organisaatioiden huomio kääntyy sisään eikä asiakkaan palveluun. Riskinä on vähintään 1-2 vuoden hämminki, joka laskee tuottavuutta ja heikentää tuloksia, hän arvioi.

Pentikäisen mukaan kaksipäinen johtamismalli sekä viraston ja yhtiön yhdistelmä syö ketteryyttä ja johtaa siihen, että kokonaisuudessa on erilaiset henkilöstökäytännöt ja mahdollisesti myös tietojärjestelmät. Myös hallintomalli on hankala.

Yrittäjien mielestä olisi kannattanut lisätä nykypohjalta Finpron ja Tekesin yhteistyötä tai rakentaa yksi osakeyhtiö ilman sitä ohjaavaa virastoa. Jos rahoituspäätösten laillisuusvalvonta edellyttää virastoa, sen olisi voinut perustaa ilman yhtiön rahoitus- ja omistajaohjaustehtäviä.

Pentikäisen mielestä uudistusta hankaloittaa myös se, että siltä puuttuu henkilöstön ja asiakasyritysten tuki.

– En ole vielä tavannut yritysten edustajaa, joka aidosti tukisi ehdotusta, Pentikäinen ihmettelee.

– Tekesin ja Finpron johdolla on kova työ rakentaa tästä toimiva malli. Yritysten kasvun kannalta on tärkeää, että tässä onnistutaan. Yrittäjäjärjestö tukee tässä kaikin voimin, hän toteaa.