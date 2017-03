Isku on pääyhteistyökumppanina Astanan maailmannäyttelyssä Kazakstanissa

Vuoden 2017 maailmannäyttely järjestetään Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa. Isku on Suomi-paviljongin pääyhteistyökumppani. Suomi osallistuu 10.6.-10.9. pidettävään näyttelyyn ainoana Pohjoismaana, ja näyttelyyn tavoitellaan kahta miljoonaa kävijää. Astana Expon teemana on ”tulevaisuuden energia.” Expon teema näkyy vahvasti myös Iskun toiminnassa. Isku on edelläkävijä tuotannon ekologisuudessa. Iskulla on sertifioitu PEFC (Chain of Custody) puun alkuperän hallintajärjestelmä, joka osoittaa, että Isku ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet kestävään metsien hoitoon. Iskun kalusteet valmistetaan Lahdessa, Suomessa. Isku on keskittänyt hankintojaan Suomeen eikä myöskään tarvitse toiminnassaan ympäristölupaa.

Suomen paviljongin teema on ”Sharing Pure Energy”. Suomi-paviljonki rakentuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat puhdas energia, Smart city, puhdas vesi sekä koulutus. Isku kalustaa Suomen Paviljongin Business Loungen ja esittelee myös Suomi-paviljongin koulutukseen keskittyvällä osastolla ratkaisujaan nykyaikaisesta oppimisympäristöstä. Digitalisoituminen ja uudet tekniset välineet muuttavat jatkuvasti toimintaympäristöjä. Uudet ratkaisut muovaavat oppimisympäristöjen vaatimuksia ja toiminnallisuuksia. ”Pääyhteistyökumppanuus vahvistaa Iskun näkyvyyttä Kazakstanissa ja sen lähimarkkina-alueilla. Kazakstan tarjoaa hyvän mahdollisuuden Iskulle, sillä Kazakstanissa on nyt ja tulevaisuudessa merkittävät investoinnit oppi- ja sairaalaympäristöihin. Iskun Active Learning-konsepti ja antimikrobiset ratkaisut oppiympäristöihin ja sairaaloihin tuovat lisäarvoa Kazakstanin asiakkuuksille. Maailmannäyttely on merkittävä osa Iskun näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamisessa Kazakstanissa”, sanoo Iskun VP Sales Global Markets Tapio Sieviläinen. ”Suomea ja suomalaista koulutusta arvostetaan vahvasti maailmalla. Vuorovaikutteisuus ja yhdessä tekeminen ovat avainasemassa suomalaisessa koulussa. Inspiroivat ja uutta opetusta tukevat tila-ja kalusteratkaisut herättävät kiinnostusta Kazakstanissa”, sanoo Iskun Brändi- ja muotoilujohtaja Antti Olin.

