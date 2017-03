Aku Hirviniemestä ja Niina Lahtisesta Vuoden mökkiläiset 2017

28.3.2017 10:47 | Messukeskus

Maa- ja metsätalousministeriön Saaristoasiain neuvottelukunta, Vapaa-ajan asukkaiden liitto ry ja Messukeskus ovat Puumalan kunnan esityksestä valinneet Vuoden 2017 mökkiläisiksi Puumalan kunnan kesäasukkaat, näyttelijäpariskunta Aku Hirviniemen ja Niina Lahtisen. Kunniamaininta jaetaan Kevätmessuilla 8.4.2017 Messukeskuksessa, Helsingissä.

Lahtisen ja Hirviniemen kesäpaikka sijaitsee Puumalassa, Etelä-Savossa, noin viiden minuutin venematkan päässä keskustasta. Kesäkäytössä oleva mökki on pyhitetty rentoutumiseen ja rauhoittumiseen.

”Mökki on meille todella tärkeä paikka. Siellä keskitymme lomailuun ja yhdessäoloon koko perheen kanssa. Veneilemme, saunomme, istumme paljussa ja vietämme aikaa lähellä mökkeilevien tuttavaperheiden kanssa. Tänä vuonna keskitymme loppukesästä kanttarellien metsästämiseen”, Aku Hirviniemi kuvailee. ”Kesän mökkioleilua keskeyttävät tosin muun muassa elokuvaprojektit, jolloin mökkeilyyn tulee tauko”, hän jatkaa.

Vuoden mökkiläinen -kunniamaininta jaetaan OmaMökki -messuilla lauantaina, klo 12 Pohjantähti-lavalla. Palkinnon jakavat Saaristoasiain neuvottelukunnan, Vapaa-ajan asukasliitto ry:n ja Messukeskuksen edustajat. Vuoden mökkiläinen -kunniamaininnan vastaanottaa pariskunnan puolesta Aku Hirviniemi.

Puumala, Etelä-Savon vesistöjen risteyspaikka

Puumala on runsaan 2 000 asukkaan saaristokunta, jonka asukasluku kovimpana mökkisesonkina nelin- viisinkertaistuu.

”Mökkiläisten merkitys kunnalle on erittäin suuri. Vapaa-ajan asukkaat elävöittävät kuntakuvaa merkittävän osan vuodesta ja mahdollistavat kunnan varsin hyvän palvelutason. Suuri osa siitä on meidän vakiasukkaiden hyödynnettävissä ympäri vuoden. Esimerkiksi vuosi sitten kunnassa avautui uusi LVI-myymälä, joita ei monesta 2 000 asukkaan kunnasta muuten löydy”, toteaa Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden.

”Aku Hirviniemi ja Niina Lahtinen ovat tuttu näky Puumalan katukuvassa, ja he käyttävät aktiivisesti paikkakunnan palveluja. Erityisen arvokasta kuitenkin on, että he ovat tuoneet Puumalaa esille lukuisin eri tavoin erityisesti televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. Omalla panoksellaan he ovat tehneet todella arvokasta työtä myönteisen paikkakuntaimagon kehittämiseksi. Hirviniemeä ja Lahtista voidaan pitää erinomaisina esimerkkeinä positiivisesta kotiseutuhengestä, jossa omia vahvuuksia hyödynnetään myös paikkakunnan ja paikkakuntalaisten hyväksi. Pienelle paikkakunnalle tunnettuus on yksi avaintekijöistä elinvoiman varmistamisessa”, hän jatkaa.

Vapaa-ajan asukkainen määrä suuri

Puumalassa on vapaa-ajan asuntoja asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten Suomessa. Lähes 4 000 loma-asuntoa asukkaineen tuovat kuntaan merkittävän piristysruiskeen erityisesti kesäisin, mutta yhä useammin myös muina vuodenaikoina. Vapaa-ajan asukkaiden merkitystä kuvaa, että vuonna 2016 Puumalassa myönnettiin vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen rakennuslupia asukaslukuun suhteutettuna 70 prosenttia enemmän kuin Helsingissä.

”Olemme jo vuosien ajan panostaneet siihen, että Puumala olisi Saimaan houkuttelevin vapaa-ajan asumisen kunta. Vuoden mökkiläisen nimityksen osuminen Puumalaan vahvistaa omalta osaltaan paikkakunnan tunnettuutta ja lisää ihmisten kiinnostusta sitä kohtaan. Merkitys on kyllä huomattava”, Matias Hilden kuvailee.

Lisätiedot:

Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden, puh. 050 375 8541, matias.hilden@puumala.fi

Messukeskus, tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com