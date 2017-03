28.3.2017 11:28 | Suomen Vuokranantajat ry

Suomen Vuokranantajien Vuokranantajakoulu käynnistyi eilen Helsingissä. Koulu kiertää tulevan kuukauden aikana eri puolilla Suomea 17 tapahtumassa. Tilaisuuksissa pohditaan vuokraamisen ajankohtaisia pulmia.

Kaksituntisessa koulutuksessa kuullaan vinkkejä asuntosijoittamisessa ja vuokraustoiminnassa onnistumiseen. Tilaisuuksissa Suomen Vuokranantajien asiantuntijat pureutuvat vuokrauksen ja asuntosijoittamisen ajankohtaisiin teemoihin ja yleisiin pulmiin erilaisten esimerkkitapausten kautta.

”Ajankohtainen teema on esimerkiksi asumistuen muutokset vuokrasopimuksiin. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin vaikuttaa muun muassa siihen, millaisia vuokrasopimuksia he haluavat solmia. Tällä on vaikutusta myös monen vuokranantajan elämään”, kertoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Lisäksi Vuokranantajakoulussa pohditaan tänä vuonna muun muassa tupakkalain muutosten vaikutusta vuokranantajiin sekä hyvän vuokratavan mukaisia toimia erilaisissa ongelmatilanteissa.

”Vuokraamisessa tulee esiin monenlaisia pulmatilanteita häiritsevästä elämästä vuokranmaksuongelmiin. Lainsäädännön tunteminen on tärkeä pohja näissä tilanteissa toimimiseen. Hyvä vuokranantaja pyrkii myös löytämään joustavia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja”, Koro-Kanerva sanoo.

Vuokranantajakoulu antaa myös hyvän mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia muiden alueen yksityisten vuokranantajien kanssa: esimerkiksi Helsingissä koolla oli lähes 400 yksityistä vuokranantajaa keskustelemassa ja oppimassa.

Vuokranantajakoulu kiertää 17 paikkakunnalla eri puolilla Suomea 27.3.-27.4.