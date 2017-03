BioFinland -palkinto Blueprint Genetics Oy:lle

29.3.2017 12:00 | Messukeskus

BioFinland -palkinto myönnetään vuonna 2017 helsinkiläiselle Blueprint Genetics Oy:lle. Yritys on kliinisiin geenitestauksiin erikoistunut yritys, jonka asiakkaita ovat sairaalat ja klinikat maailmanlaajuisesti. Blueprint Genetics Oy on viimeisen viiden vuoden aikana ollut voimakkaassa kasvussa.

Blueprint Genetics Oy on helsinkiläinen kliinisiin geenitestauksiin erikoistunut yritys, jonka uraauurtava sekvensointimenetelmä tuo kustannustehokkuutta geenitestaukseen. Vuonna 2012 perustettu Blueprint Genetics perustuu FT Samuel Myllykankaan vuosina 2009–2011 Standfordin yliopistossa kehittämään kohdennettuun OS-sekvensointimenetelmään. Blueprint Geneticsin kehittämä uudenlainen DNA-sekvensointiratkaisu auttaa analysoimaan geenejä laadukkaasti, tehokkaasti ja edullisesti. Klinikat ja sairaalat ympäri maailmaa hyödyntävät yrityksen kohdennettuja geenitestejä perinnöllisten sairauksien diagnosoinnissa.

Sairaaloissa testejä käytetään potilaisiin, joilla epäillään perinnöllistä sairautta. Tavoitteena on saada potilaalle oikea diagnoosi. Blueprint Geneticsin erottaa muista toimijoista testin korkea laatu ja tarkkuus yhdistettynä matalaan kustannukseen ja nopeaan läpimenoaikaan.

Yritys on ollut voimakkaassa kasvussa viimeiset viisi vuotta ja sen liikevaihto on moninkertaistunut (liikevaihto 2016 3,1 m€). Yrityksellä on toimipisteet Helsingissä, San Franciscossa ja Dubaissa ja se työllistää tällä hetkellä yli 50 korkeasti koulutettua asiantuntijaa. Blueprint Genetics Oy valittiin Talouselämän nimeämän vuoden 2017 10 kiinnostavimman startupin joukkoon. Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) yhteistyössä PwC:n kanssa valitsi Blueprint Genetics Oy:n vuoden 2017 Kasvunrakentajaksi.



Suomi pyrkii mallimaaksi genomitiedon hyödyntämisessä terveydenhuollossa ja Blueprint Genetics Oy on siihen liittyvän liiketoiminnan keskiössä.



”Blueprint Genetics on esimerkki heti globaalisti toimivasta yrityksestä segmentissä, jossa Suomi on erityisen vahvoilla”, toteaa Suomen Bioteollisuus ry:n ja palkinnon valintaraadin puheenjohtaja Timo Veromaa.



”Genetiikan liiketoimintamahdollisuus on maailmanlaajuisesti valtava ja Blueprint Genetics Oy on tämän bisneksen ytimessä” toteaa Tommi Lehtonen, Blueprint Genetics Oy:n toimitusjohtaja.



BioFinland on Suomen Messusäätiön myöntämä 5000 € palkinto, jonka saajan valitsee Suomen Bioteollisuus ry:n hallituksen asettama palkintoraati. BioFinland-palkinto jaetaan nyt kuudennen kerran ChemBio Finland –tapahtuman yhteydessä. Aiemmat palkinnon saajat ovat olleet Finnzymes Oy (v. 2007), Biosilta Oy (2009), Oncos Therapeutics (2011) Glykos Finland Oy (2013) ja Biovian Oy (2015).



Palkinto myönnetään suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt bioalan innovaation, josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote, tai joka tuo toimialalle positiivista imagoa ja kansainvälistä näkyvyyttä.



Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tommi Lehtonen, Blueprint Genetics Oy, Puheenjohtaja Timo Veromaa, Suomen Bioteollisuus ry, valintaraadin puheenjohtaja

Asiamies Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry, tel: 050404516



Kuvia palkinnonjakotilaisuudesta http://mediabank.messukeskus.com (29.3. klo 17.30 jälkeen).