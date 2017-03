Professori Harri Lönnbergille  Kemian Seurojen palkinto 2017

29.3.2017 16:30 | Messukeskus

Kemian Seurojen palkinto 2017 on myönnetty professori Harri Lönnbergille hänen suurista ansioistaan kemian tutkimuksen ja opetuksen edistäjänä. Palkinto luovutettiin Harri Lönnbergille Kemian Päivillä 29.3.2017.

Professori Harri Lönnberg on tehnyt pitkän työuran Turun yliopiston kemian laitoksella assistenttina, tutkijana ja viimeiset 25 vuotta hän on toiminut orgaanisen kemian professorina. Hän on tutkimustyössään syventynyt erilaisten biologisesti kiinnostavien molekyylien syntetiikkaan ja reaktioihin. Hänen julkaisutuotantonsa on laaja ja laadukas ja käsittää lähes 400 kansainvälistä julkaisua. Lönnberg on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu orgaanisen ja fysikaalisen orgaanisen kemian tutkija. Harri Lönnberg on myös ansioitunut ja pidetty opettaja. Hän on vuosikymmenet ollut Turun yliopiston vaikutusvaltaisin kemisti, koska hän on toiminut kaikilla hallinnon tasoilla johtajana: laitoksen johtajana, dekaanina ja vararehtorina. Nämä hallintotoimet ovat tuoneet mukanaan runsaasti muita luottamustehtäviä Turun yliopiston sisällä ja Varsinais-Suomen alueen tutkimus- ja kehitysorganisaatioissa. Harri Lönnberg on tehnyt tutkimusyhteistyötä useiden kotimaisten ja ulkomaisten yritysten kanssa sekä toiminut jäsenenä EK:n tutkimus- ja innovaatiovaliokunnassa.



Harri Lönnbergillä on riittänyt tarmoa myös toimintaan Turun Kemistikerhossa. Siellä hän on toiminut eri luottamustehtävissä ja ollut aina antamassa tukeaan, kun sitä on tarvittu. Lönnberg tunnetaan rohkeana henkilönä, joka toimii aktiivisesti kaikissa toimissa, joissa hän on mukana. Hän on esimerkillinen kemian edustaja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.

Kemian Seurojen palkinto on taiteilija Pirkko Nukarin pronssiveistos Varpuspöllö. Pirkko Nukari on osallistunut moniin näyttelyihin, joista mainittakoon Tasavallan presidentin kutsunäyttely Kultarannassa 2013.



Lisätietoja: Kemian Päivien 2017 tiedotus Heleena Karrus, heleena.karrus@kemianseura.fi, 010 4256 302 tai

Harri Lönnberg, harri.lönnberg@utu.fi

Kuvia palkinnonjakotilaisuudesta 29.3.2017 klo 16.30 jälkeen

http://mediabank.messukeskus.com