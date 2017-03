Henkilöstön asema on turvattava Tekesin ja Finpron yhdistymisessä

28.3.2017 13:49 | Tekniikan akateemiset - TEK

TEK on tyytyväinen, että sen pitkäaikainen tavoite Tekesin ja Finpron toiminnan tiivistämisestä on toteutumassa.

- Olemme jo vuosia ehdottaneet, että Tekesin ja Finpron yhteistyötä tiivistetään. On erittäin positiivista, että kaikki tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämistä ja vientiä koskevat palvelut saadaan saman katon alle, sanoo yksikönjohtaja Pekka Pellinen TEKistä.



- Suomalaisen kilpailukyvyn yksi pullonkaula on ollut hyvien ideoiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen. Tehokkaampi palvelurakenne auttaa kauan kaivattujen uusien korkean teknologian tuotteiden syntymistä ja vientiä, Pellinen jatkaa.



Valtioneuvosto ilmoitti tänään tiistaina 28.3. yhdistävänsä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja kansainvälistymispalveluja tarjoavan Finpron. Tavoitteena on, että työnimellä kulkeva Business Finland aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa. Uuteen organisaatioon siirtyy noin 600 asiantuntijaa.



- On tärkeää, että henkilöstön asema turvataan muutoksessa eikä uuden toimijan määrärahoja leikata. Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että osaava henkilökunta ja tutkitustikin tehokkaat resurssit saadaan täysimääräisesti käyttöön, korostaa TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.



