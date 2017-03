Startuppeja ja palkintoja, genomitietoa, virusterapiaa ja aivotutkimusta

28.3.2017 14:50 | Messukeskus

ChemBio Finland 2017 -tapahtumassa jaetaan tänä vuonna ennätysmäärä palkintoja kemiassa ja bioalalla ansioituneille henkilöille ja yrityksille. Uusi Start-up-alue esittelee uusimpia innovaatioita ja seminaareissa kuulee uusinta tietoa mm. virusterapiasta, genomitiedosta ja aivotutkimuksesta. ChemBio Finland järjestetään keskiviikosta torstaihin 29.–30.3.2017 Messukeskuksessa Helsingissä.

ChemBiossa alan uusia tuotteita ja palveluja esittelee yli 100 yritystä. Joka toinen vuosi järjestettävä kemian ja bioalan tapahtuma kokoaa alan ammattilaiset tutustumaan viimekertaista suurempaan näyttelyyn ja seuraamaan Kemian Päivien luentoja sekä useita bioalan seminaareja. Tarjolla on noin 200 puheenvuoroa ja 21 ohjelmakokonaisuutta. Uudella start-up-alueella esitellään uusia innovaatioita. Mukana on neljä yritystä; Montisera, Ductor, Lumir ja BC Platforms. Start-up-alue on osa Messukeskuksen Suomi 100 -ohjelmaa, jossa tuodaan esille suomalaista osaamista.

Ennätysmäärä tunnustuksia

ChemBio Finlandin yhteydessä jaetaan tänä vuonna ennätysmäärä palkintoja: keskiviikkona 29.3. klo 16.30 jaetaan Suomen Messusäätiön rahoittamat Bioteollisuuden BioFinland-palkinto ja Kemian Seurojen Kemian hyväksi -palkinto sekä Kemian Seurojen

palkinto ja Magnus Ehrnrooth -palkinto. Lisäksi uusi Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalousinnovaatiopalkinto jaetaan Kemian Päivien avausseminaarissa ke 29.3. klo 9.35.

BioFinland-palkinto myönnetään suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt bioalan innovaation, josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote, tai joka tuo toimialalle positiivista imagoa ja kansainvälistä näkyvyyttä. Kemian hyväksi -palkinto myönnetään taholle, joka toiminnallaan on edistänyt kemianteollisuutta, opetusta ja innovaatiotoimintaa sekä edistänyt alan yhteiskunnallista merkitystä ja luonut alalle positiivista imagoa. Kemian Seurojen palkinto annetaan ansioituneelle kemian alalla toimineelle henkilölle. Magnus Ehrnrooth-palkinnon myöntää Suomen Tiedeseura joka kolmas vuosi ansioituneelle suomalaiselle kemistille.



Kiertotalousinnovaatiopalkinto on Suomalaisten Kemistien Seuran uusi tunnustus yritykselle tai yhteisölle innovatiivisesta kiertotalouden kemiaan liittyvästä liiketoimintaideasta. Palkintokriteereissä painottuu kemiaan kytkeytyvä innovaatio, joka tuottaa sekä ympäristö- että taloudellista hyötyä.

Genomitietoa, virusterapiaa ja aivotutkimusta

Bioalan seminaareissa keskustellaan biopankeista, genomitiedosta, aivotutkimuksesta, viruksista ja diagnostiikasta. Kemian Päivillä on esillä mm kemikaalit kiertotaloudessa ja tulevaisuuden materiaalit. SoTe-uudistus on esillä Kliinisen kemian ohjelmassa keskiviikkona 29.3. klo 13. Silloin keskustellaan siitä, onko SoTe-uudistus uhka vai mahdollisuus terveydenhuollon yrityksille ja miten hankintalaki muuttuu.

Aivotutkimuksen tulevaisuudesta ja sen mahdollisuuksista sekä potilashoidon että innovaatiotoiminnan näkökulmasta keskustelevat torstaina 30.3. klo 15 akatemiaprofessorit Mart Saarma ja Eero Castrén Helsingin yliopistolta sekä Risto Ilmoniemi ja Riitta Salmelin Aalto-yliopistosta. Aivosairaudet ovat kalleimmat kansantautimme. Neurotiede on nopeasti muuttunut viimeisten parin vuosikymmenen aikana ja mahdollisuutemme tutkia aivojen toimintaa ovat nyt oleellisesti paremmat kuin vielä vähän aikaa sitten. Suomessa neurotieteiden tutkimus on kansainvälisesti erittäin korkeatasoista, minkä lisäksi meillä on paljon neurotiedettä tukevaa poikkitieteellistä osaamista. Suomessa on mahdollista rakentaa tutkimusinfrastruktuurin ja erityisosaamisen pohjalle läpimurtohoitoja ja diagnostiikkaa kehittäviä yrityksiä, myös public-private yrityksiä.



ChemBion yhteydessä järjestetään Kemian päivät ja bioalan seminaareja. Tutustu ohjelmiin tarkemmin www.chembiofinland.fi

KESKIVIIKKO 29.3.

Kemian Päivät:

klo 9.30-10.00 Avausseminaari (Suomalisten Kemistien Seuran kiertotalousinnovaatiopalkinnon jako)

klo 13.00-16.00 Uusiutuvaa energiaa. Järjestäjät: Kemian Seurat ja Suomen Akatemia

klo 12.00-16.00 Kemikaalit kiertotaloudessa – näemmekö koko kuvan. Järjestäjät: Ympäristötieteellinen Seura ja Kemian Seurat

klo 10.30-16.05 Modern optical spectroscopy and mass spectrometry. Organizer: Finnish Chemical Societies

Closing Seminar of Programmablew Materials (OMA) Academy Programme. Organizer: Academy of Finland



Seminaareja:

klo 9.30-15.30 Virus-seminaari, Viruses – enemies and friends. Järjestäjät: Suomen Bioteollisuus, FIMM ja Lääketeollisuus ry.

klo 9.30-13.00 Teollisen biotekniikan tuotantokonseptit biotalouden mahdollistajana -seminaari. Järjestäjä: IBC Finland

klo 13.30-16.00 Get It Done – yksilöllistettyä diagnostiikkaa ja hoitoa terveydenhuoltoon. Järjestäjä: Salwe Oy

klo 12.30- 16.00 Bioteknologiasta terveyttä. Järjestäjä: Biotekniikan neuvottelukunta BTNK

klo 12.30-15.45 Science is not a job: Sustainable environment for a new generation of scientists: Järjestäjät: BiotechClub.fi ja Vikki Postdoctoral Association (ViPA)

klo 9.00-12.00 Mikrobit ja terveys – haasteita ja ratkaisuja. Järjestäjä: Mikrobiologikilta – Mikrobiologgillet ry

klo 13.00-17.00 Kliinisen kemian ohjelma. Järjestäjät: KAL & Sairaalakemistit ry

Plazalla:



klo 9.30 Nuorisopaneeli. Järjestäjä: Kemianteollisuus

klo 11.00 Rakkauden kemiaa, Emilia Vuorisalmi

klo 12.30 Kuvantaalla syövän kimppuun

klo 13.00 Kemidigi-Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta

klo 13.30 Jätepaperin, -vaatteiden ja puun uudelleensyntyminen

klo 14.00 Kotitalouspyykinpesun kemiaa

klo 14.30-16.30 Vastuullisuus on valinta. Järjestäjät: Kemianteollisuus, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN

klo 16.30 Palkintojen jako: BioFinland, Kemian hyväksi, Kemian Seurojen ja Magnus Ehrnrooth -palkinnot

TORSTAI 30.3.

Kemian Päivät

klo 9.30-14.35 Kemianopetus: Ammatinvalinta ja työelämätaidot kemian opetuksessa. Järjestäjät Kemian Seurat/Kemianopetuksen jaosto Kemma ja LUMA-keskus Suomi

klo 9.30-15.30 5th Annual Seminar of ALD Centre of Excellence. Organizer: Finnish Centre of Exellencein Atomic Layer Deposition

klo 12.15-16.00 Thermal analysis – in the serve of industry and academia. Organizer: Finnish Chemical Societies/Finnish Thermal Analysis and Calorimetry Association

klo 9.30-15.35 Symposium on Computational Chemistry. Organizer: Finnish Chemical Societies / Section for Computational Chemistry

klo 9.30-15.25 Osaamistarpeet muuttuvat : pysyvätkö laboratoriokenttä, elintarvikekemia ja alan koulutus mukana? Järjestäjät: Kemian Seurat , Elintarviketieteiden Seura ja Loimu ry

12.30-16.00 Suojelun seminaari. Järjestäjät: Kemian Seurat / Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry

Seminaareja:

9.30-12.30 Biopankit lääketieteen etulinjassa. Järjestäjä: BBMRi.fi

9.30-15.45 CRISPR/Cas9 genome editing: Holy Grail or Doomsday for humankind. Järjestäjä: BioBio-seura

9.30-16.00 Aivotutkimuksesta uutta kasvua ja hyvinvointia. Järjestäjät: Helsingin Yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja HealthCap

9.30-16.00 Turvallisuus on yhteinen valinta. Järjestäjät: Kemianteollisuus ry, Työ- ja elinkeinoministeriö, Sisäministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry



Plazalla:

klo 9.30-11.20 Rahoitusseminaari. Järjestäjä: Suomen Bioteollisuus

klo 11.30 Social media and Chemistry, Dr. Stuart Cantrill, Nature Journal

klo 12.00 Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle kemian alalla

klo 12.30 Mitä hönkäisy paljastaa – voiko ihmisen uloshengityksestä havaita sairauksia

klo 13.00-15.00 Uraseminaari. Järjestäjät: Kemianteollisuus ja Loimu

ChemBio Finland on kemian ja bioalan joka toinen vuosi järjestettävä ammattitapahtuma. Se järjestetään nyt jo seitsemännettä kertaa. Näyttelyn yhteydessä järjestetään kävijöille maksuttomat Kemian Päivien luennot ja bioalan seminaareja. Tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Kemian Seurojen, Suomen Bioteollisuus ry:n ja Kemianteollisuuden kanssa. Päämediakumppani on Kemia-lehti. Vuonna 2015 tapahtumassa vieraili 4180 alan ammattilaista. Kävijärekisteröinti on avoinna www.chembiofinland.fi

ChemBio Finland on avoinna keskiviikkona 29.3 klo 9-17 ja torstaina 30.3. klo 9-16.

Vuonna 2017 samanaikaisesti Messukeskuksessa järjestetään Advanced Engineering ja ITpro -tapahtumat sekä Nordic Baltic Bioenergy.

