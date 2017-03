Uusi lottojuontaja aloittaa lauantaina

30.3.2017 08:00 | Veikkaus

Lottolähetyksissä aloittaa uusi juontaja lauantaina 1. huhtikuuta. Uudeksi lottokasvoksi on valittu laulaja-näyttelijä Netta Dahlberg.

Dahlberg aloittaa lottojuontajana äitiyslomalle jääneen Johanna Helinin tilalla. Dahlberg juontaa Lottoa ja Viking Lottoa MTV3-kanavalla vuorotellen Jasmin Hamidin ja Miia Kekkosen kanssa.

– On hienoa päästä mukaan tekemään sellaista tv-ohjelmaa, josta jokaisella meistä on muistoja jo lapsuudesta saakka. Odotan innolla, että saan kertoa Lotosta löytyneen täysosuman. Jonkun unelma toteutuu juuri sillä hetkellä, Dahlberg iloitsee.

37-vuotiaalla Dahlbergilla on monipuolinen työkokemus kulttuurin parista. Hän on näytellyt sekä teatterien lavoilla, tv-sarjoissa että elokuvissa. Lisäksi Dahlberg on tehnyt pitkän uran laulajana ja toiminut myös muun muassa Radio Nostalgian juontajana.

– Netassa yhdistyvät pirteä olemus ja rautainen ammattitaito kameran edessä. Hän on juuri oikea henkilö luomaan lottohuumaa suomalaisten lauantai-iltoihin, MTV Oy:n vastaava kaupallinen tuottaja Juho Ukkonen kommentoi.

Lottojuontaja antaa haaveille kasvot

Lottojuontajat ovat jo vuosikymmenten ajan tuoneet iloa ja jännitystä suomalaisten lauantai-iltoihin.

– Lottojuontajat ovat aina herättäneet mielenkiintoa suomalaisissa. He antavat Lotolle ja siihen liittyvälle jännitykselle ja unelmille kasvot. Olemme todella iloisia, että saamme aurinkoisen Netan tähän rooliin, Veikkauksen liiketoimintajohtaja Anu Kytö iloitsee.

Sen jälkeen, kun lottoarvonnat alkoivat Suomessa vuonna 1971, oikeita numeroita ovat arvontalähetyksissä lukeneet niin valtion valvojat, heidän arvontasihteerinsä kuin lottojuontajatkin.

Kaikkien aikojen ensimmäinen lottojuontaja oli Pirkko-Liisa Ihamuotila, joka aloitti juontamisen vuonna 1975.

2000-luvulla Lottoa ovat juontaneet Riku Mustajoki, Annika Wilska (o.s. Lahti), Annina Heikelä (o.s. Seppälä), Henna Rauhala (o.s. Seljänperä) Janina Grahn, Miia Kekkonen, Jasmin Hamid sekä jo vuodesta 2000 Lottoa juontanut Johanna Helin (o.s. Hakasalo).

Lottojuontaja Netta Dahlberg:

Ikä: 37

Koulutus: Artenomi AMK

Ammatti: Laulaja-näyttelijä

Perhe: Mies ja tytärpuoli, isä, sisko ja rakkaat ystävät

Harrastukset: Luontovaellukset, viinit

Elämänohje: Jokainen päivä on lahja elämältä.

