Toteutus ratkaisee Business Finlandin menestyksen

Lupabyrokratia seisottaa PK-yritysten investointeja - hallitusohjelman lupaukset täyttämättä 7.3.2017 02:00

Viranomaislupiin liittyvä byrokratia on viivästyttänyt investointeja kahdeksalla prosentilla PK-yrityksistä viime ja tämän vuoden aikana, selviää kauppakamarien PK-hallitusbarometrista. Vastaajayrityksiltä on viivästynyt hankkeita vähintään 160 miljoonan euron arvosta hankkeiden arvon vaihdellessa alle 100 000 eurosta yli 5 miljoonaan. Yleisimmin viivästys on liittynyt kaavoitukseen ja rakennuslupiin.