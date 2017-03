Päätöstiedote: Helsingin opetuslautakunnan kokous 28.3.2017

28.3.2017 17:58 | Helsingin opetusvirasto

Opetuslautakunta ja lautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuivat tänään.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmiä yhteensä 21 peruskouluun

Suomenkielinen jaosto päätti, että perusopetuksen valmistavaa opetuksen ryhmiä on lukuvuonna 2017-2018 yhteensä 21 peruskoulussa. Opetus on tarkoitettu vasta Suomeen muuttaneille lapsille ja nuorille, joiden kielitaito ei vielä riitä suomen kielellä opiskeluun. Valmistavaa opetusta voidaan antaa joko ryhmässä tai omassa lähikoulussa sen mukaan, mikä on oppilaan kannalta tarkoituksenmukaista.

Elokuusta 2017 lähtien kaikki 1.-2. luokkalaiset valmistavaa opetusta tarvitsevat lapset saavat valmistavaa opetusta lähikoulussaan. Tästä johtuen valmistavan opetuksen ryhmien tarve vähenee kouluissa.

Valmistavan opetuksen tarve voi muuttua lukuvuoden aikana, sillä uusien turvapaikanhakijoiden määrää on vaikea ennakoida etukäteen. Jaosto päätti, että perusopetukseen voidaan perustaa tarvittaessa määrärahojen puitteissa neljä uutta valmistavan opetuksen ryhmää.

Kuluvana lukuvuonna valmistavan opetuksen ryhmissä on ollut 489 oppilasta. Lisäksi 101 oppilasta on saanut valmistavaa opetusta omassa lähikoulussaan. Koulut ovat saaneet tähän lisärahoitusta. Tätä niin sanottua inklusiivista mallia on kokeiltu noin 30 koulussa vuodesta 2014 lähtien, ja siitä on hyviä kokemuksia.

Kymppiluokkaopetusta lukuvuonna 2017-2018 yhteensä 125 nuorelle

Jaosto päätti, että perusopetuksen lisäopetusta eli kymppiluokkia on lukuvuonna 2017-2018 Pasilan, Käpylän ja Myllypuron peruskouluissa sekä Stadin ammattiopistossa, jossa on kaksi opetusryhmää. Ryhmissä on vähintään 20 opiskelijaa. Lisäopetuspaikkoja varataan yhteensä 125 peruskoulun päättäneelle, alle 18-vuotiaalle helsinkiläisnuorelle.

Syksyllä käynnistyy aamupäivätoiminnan kokeilu pienille koululaisille

Opetuslautakunta vastasi lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevaan valtuustoaloitteeseen. Opetusvirasto keräsi vuoden alussa asiakaskyselyllä vanhemmilta palautetta ilta- ja aamupäivätoiminnasta. Vastaajista 48 %:lla ei ollut tarvetta aamutoimintaan. Satunnaista tarvetta oli 22 %:lla ja päivittäistä tarvetta 10 %:lla vastaajista. Opetusvirasto kokeilee syksyllä 2017 tarvittaessa kaikissa kouluissa 1.-2. –luokkalaisten ja 1.-4. luokkien erityisen tuen oppilaiden aamupäivätoimintaa. Opetuslautakunnan mielestä pienten koululaisten aamutoiminnan tarpeellisuutta on arvioitava sen kokeilun aikana.

Kuluvana lukuvuonna iltapäivätoimintaan osallistuu 1.-luokkalaisista 63 %. Iltapäivätoimintapaikkaa haki tälle lukuvuodelle 2.-luokkalaisista 42 %. Heistä 26 %:lle oli tarjota paikka. Kaupunginvaltuuston lisämäärärahan turvin kaikille hakeneille voitiin kuitenkin tarjota iltapäivätoimintapaikka. Opetusvirasto kehittää iltapäivätoiminnan palveluverkkoa yhdessä koulujen, palvelutuottajien ja leikkipuistojen kanssa. Kaupunki tarjoaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäksi muuta leikki-, kerho- tai harrastetoimintaa 1.-4. luokan oppilaille. Lautakunta ei pidä tarpeellisena laajentaa iltapäivätoimintaa nykyisestään muille kuin 1.- ja 2. luokkalaisille.

Lautakunta pitää tärkeänä, että selvitetään vuorotöissä olevien vanhempien 1.-2. luokkalaisten koululaisten ilta- ja yöhoitoa koskevat käytänteet ja tarpeet.





Opetuslautakunta antoi lisäksi kaupunginhallitukselle lausunnolle valtuustoaloitteeseen maksuttomasta ensiapuopetuksesta kaikille 6. ja 7.-luokkalaisille.

Jaosto hyväksyi Jakomäen sydän -rakennushankkeen ja Kalasataman korttelitalon toisen vaiheen tarveselvitykset. Jakomäen peruskoulun yläkoulun rakennuksen yhteyteen ehdotetaan rakennettavaksi uudet ja uudistetut tilat, joihin koko Jakomäen peruskoulu muuttaa. Samoissa tiloissa on myös nuoriso- ja liikuntatoimen palveluja. Kalasataman korttelitaloon tulevat peruskoulun 3.-9. luokat.

Jaosto päätti myös suomenkielisen iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuonna 2017-2018.



